Шпанскиот премиер под силен притисок од дел од европските лидери по кризата во Сеута

Шпанскиот премиер, Педро Санчез, се соочува со остри критики од дел од европските лидери поради миграциската политика на неговата влада, по минатонеделната криза во шпанската енклава Сеута во Северна Африка.

Според податоците на шпанските и мароканските власти, повеќе од 80 мигранти загинале при обид за преминување во Сеута, вклучително и лица кои се удавиле или настрадале во стампедо при обид да ја совладаат граничната препрека. Во енклавата за краток период влегле меѓу 50 и 60 илјади мигранти, од кои поголемиот дел набргу биле вратени во Мароко.

Кризата во Сеута повторно ги отвори длабоките поделби во Европската унија околу миграциската политика. Во отворено писмо потпишано од 22 европски лидери, од Финска до Малта, се наведува дека неодамнешниот настан претставувал „напад врз нашиот систем за миграција и азил“, со повици за зајакнување на контролите на морските, воздушните и копнените граници.

Лидерите ја критикуваа одлуката на шпанскиот суд според која мигрантите кои пристигнуваат по морски пат не можат автоматски да бидат депортирани без спроведена постапка, за разлика од оние кои илегално ја преминуваат физичката граница или оградата.

Санчез ги отфрли критиките, оценувајќи дека потезите на неговата влада биле погрешно претставени. Тој изјави дека шверцерите со луѓе ја искористиле судската одлука за да убедат илјадници мигранти да се обидат да ја преминат границата со пливање околу оградата.

Во одговорот до европските лидери, Санчез потсети дека Шпанија во знак на солидарност со ЕУ, ги прифати мигрантите кои во 2021 година пристигнаа во источноевропските земји преку Белорусија, како и мигрантите кои во 2023 година пристигнаа на италијанскиот остров Лампедуза.

Италијанската премиерка, Џорџа Мелони, најдиректно го критикуваше Санчез и најави дека Италија ќе ги засили контролите на воздушните и поморските граници со Шпанија. Санчез го оцени нејзиниот став како спротивен на европското и хуманитарното право, како и на принципите на солидарност во ЕУ.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, првично изрази загриженост поради ситуацијата во Сеута и повика на дополнително зајакнување на надворешната граница на ЕУ, но подоцна испрати писмо со поддршка до Санчез и одговорот на неговата влада на кризата.