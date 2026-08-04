Зеленски ја разреши амбасадорката во САД, Стефанишина

Киев – Претседателот на Украина, Володимир Зеленски ја разреши украинската амбасадорката во САД, Олга Стефанишина.

– Олга Виталиевна Стефанишина е разрешена од функцијата вонреден и ополномоштен амбасадор на Украина во САД, се наведува во декретот на Зеленски.

Стефанишина беше амбасадорка во САД речиси една година.

Таа е поранешна вицепремиерка на Украина, а нејзиното разрешување е дел од бранот кадровски промени на клучните позиции што ги презеде Зеленски.