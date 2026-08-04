Украина без прекин ги напаѓа магацините на рускиот „Амазон“. Денеска на удар три

Утрото на 4 август украински беспилотни летала го нападнаа градот Чехов во Московскиот регион, според регионалниот гувернер Андреј Воробјов. „Во индустриската зона Новосјолки, неколку пожари беа предизвикани од напади со дронови. Најголемиот беше во магацин, каде што отворениот оган веќе е изгаснат“, напиша Воробјов на Телеграм. Тој, исто така, објави дека се оштетени електрична трафостаница и административна зграда.

Според прелиминарните извештаи, пет лица се убиени, а уште шест се повредени. Според снимки од очевидци анализирани од медиумот „Астра“, нападот со дронови во Чехов бил насочен кон магацин на рускиот „Амазон“ – „Вајлдберис“.

Беспилотните летала извршиле и напад во Ленинградската област. Регионалниот гувернер Александар Дрозденко објави уништување на 17 дронови. Логистички центар на „Вајлдберис“ бил погоден, според публикацијата „Бумага“, повикувајќи се на разговори од вработени и видеа од очевидци. По нападот во објектот избувнал огромен пожар. Нападнатиот магацин е најновиот и најголем логистички комплекс на пазарот во Ленинградската област, кој опфаќа 154.000 квадратни метри. До 2 август, вкупната површина на нападнатите магацини на компанијата достигна 1,21–1,47 милиони квадратни метри. „Дата Инсајт“ пресмета дека се оштетени 893.000–1,154 милиони квадратни метри, или 17,2–22,2% од јавно објавените 5,2 милиони квадратни метри логистичка инфраструктура на пазарот. Во меѓувреме, публикацијата „Верстка“ ја процени оштетената површина на магацинот на над 1,5 милиони квадратни метри, или 27% од вкупниот магацински простор на компанијата.

Вкупно, беа погодени најмалку 20 магацини. Најголемата штета беше центар од 250.000 квадратни метри во Електростал, Московска област, кој целосно изгоре.

Утрото на 4 август, украински беспилотни летала започнаа нов напад врз рафинеријата за нафта „Сизран“ во Самараската област, која претходно беше нападната кон средината на јули. Се вели дека избувнал пожар во рафинеријата, која произведува приближно 800.000 тони бензин и 1,5 милиони тони дизел гориво годишно.

Дронови нападнаа магацин на „Вајлдберис“ од 77.000 квадратни метри во Тверската област, објави гувернерот Виталиј Королев. Тој рече дека додека го одбивале нападот преку ноќ, „фрагмент од беспилотно летало делумно го оштетил ѕидот на магацинот на компанијата“.