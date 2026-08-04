Џамијата Ал-Акса на удар на еврејските екстремисти, Јордан се плаши од потпалување верска војна

Јордан свикува итен состанок на министрите за надворешни работи од арапскиот и исламскиот свет поради она што го нарекува „непосредна“ закана од израелско преземање на најважното религиозно место во Ерусалим, со потенцијал да „предизвика религиозен конфликт“.

Состанокот во среда – и јорданското предупредување – следат по ескалирачкиот модел на упади поддржани од владата на еврејските религиозни екстремисти во комплексот околу џамијата Ал-Акса и Куполата на карпата, што е кршење на договорот за статус кво надгледуван од јорданската хашемитска монархија, според кој само муслиманите можат да се молат на местото.

На 23 јули, повеќе од 2.000 Израелци од религиозната десница – претежно доселеници предводени од министерот за национална безбедност, Итамар Бен Гвир – упаднаа во областа, позната кај Евреите како Храмовско брдо. Тие се молеа и извршуваа ритуали низ целиот комплекс, што јорданските власти го оценија како најлошото кршење во модерната историја.

Аман е исто така вознемирен од неодамнешната акција за регрутирање на религиозни Евреи за специјална полициска единица на Храмовското брдо и е подготвен за подиректни предизвици на традиционалното јорданско старателство од страна на екстремистичките израелски лидери на главните еврејски празници во септември. Оваа година, тие празници ќе дојдат во услови на интензивна изборна кампања, во која крајно десничарската коалиција на премиерот, Бенјамин Нетанјаху, ќе се бори за опстанок.

„Ова е постојана закана, опасна закана на која се обидуваме да се спротивставиме со секоја можна алатка“, изјави за Гардијан министерот за надворешни работи на Јордан, Ајман Сафади. „Предупредуваме дека менувањето на статусот кво… може да предизвика религиозен конфликт што ќе одекне надвор од Палестина и Јордан во целиот муслимански свет.“

Сафади, кој ќе биде домаќин на вонредниот состанок во среда, на кој ќе учествуваат неговите колеги од земјите од Арапската лига, како и од Турција, Индонезија, Малезија и Пакистан, рече дека тоа е „нешто за кое целата меѓународна заедница треба да биде свесна“.

„Ерусалим е жар. Се обидуваме да ја објасниме опасноста. Протестираме легално. Се обидуваме да создадеме свест за непосредната опасност од продолжувањето на тие израелски мерки“.

Старателството на Јордан врз комплексот Ал-Акса датира од отоманско време, а статусот кво што ги опфаќа религиозните места во градот е загарантирано со Берлинскиот договор од 1878 година. Надзорот на Хашемитското кралство во Ерусалим беше проширен за да ги опфати христијанските свети места во 20 век, а неговото старателство беше потврдено по војната во 1967 година и во израелско-јорданскиот мировен договор од 1994 година.

Нарушувањето од страна на еврејските екстремисти предизвика немири во периодот на британскиот мандат меѓу светските војни, а посетата на комплексот во 2000 година од страна на десничарскиот лидер Ариел Шарон, кој наскоро ќе стане израелски премиер, предизвика повеќе од четиригодишно насилство во втората интифада.

Јордан е единствен ранлив на пошироката кампања за етничко чистење на Израел на Западниот Брег, за која Аман стравува дека може драматично да ескалира како што се приближуваат октомвриските избори. Постои вознемиреност околу тоа што би можела да направи израелската влада во трите месеци пред гласањето, бидејќи радикалните елементи се обидуваат да ја променат географијата на регионот на начини што би можеле да бидат тешки за враќање.

За Јордан, најлошото сценарио е обид за масовна депортација на Палестинци од Западниот Брег, што би ја дестабилизирало земјата на неколку начини, вклучувајќи ги економските трошоци, политичкото влијание од приливот на гневно, обесправено население и заканите за деликатната демографска рамнотежа на земјата.

„Нашиот став е дека ова е црвена линија што нема да дозволиме да се премине. Им ставивме до знаење на сите дека ќе направиме сè што е потребно за да спречиме каков било обид за израелско раселување на Палестинците во Јордан“, рече Сафади. „Тоа не само што ќе биде кршење на меѓународното право и на правото на Палестинците да останат на својата земја, туку тоа ќе биде и огромна ескалација.“

Јорданците кои потекнуваат од претходните бранови палестински бегалци веќе претставуваат повеќе од половина од 11,5 милиони жители на Јордан, а првобитните жители на земјата, се претпазливи кон она што го сметаат за понатамошно разредување на националниот идентитет.

Израел веќе одби да го обнови договорот за вода од 2021 година, според кој делеше 100 милиони кубни метри годишно на својот исушен сосед, една од земјите со најголем недостиг на вода во светот.Се врати на 50 милиони кубни метри првично договорените од 1994 година, што е далеку под потребите на многу поголемо население од Јордан од пред 32 години.

Израелската влада наводно го преполовила снабдувањето со вода како одмазда за критиките од јорданската влада за масовното убивање на палестински цивили од страна на Израел во војната во Газа, а официјалните лица навестија дека славините би можеле повторно да се отворат ако престанат критиките. Провокативните акции на израелската влада во Ерусалим и на Западниот Брег и околу водата ја зголемуваат политичката цена за монархијата за одржување нормални односи со својот западен сосед.

„Размислувањата против нормализацијата овде пораснаа уште повеќе од порано поради плановите на ционистичката држава за анексија на Западниот Брег, негирањето на уделот на Јордан во договорот за вода, а исто така и секојдневните предизвици за старателството во џамијата Ал-Акса“, рече Дима Тахбуб, член на парламентот и портпарол на исламистичката партија Ума на Јордан. „Секој ден има пенетрација на доселеници во џамијата Ал-Акса, а во исто време, [палестинските] жители на Ерусалим се спречени да влезат во џамијата.“

Партијата на Тахбуб е најголемиот политички блок во Јордан, познат како Исламски акционен фронт (ИАФ) сè до почетокот на оваа година кога му беше наредено да усвои помалку идеолошко име. Неговиот подем во голема мера беше поттикнат од настаните од другата страна на реката Јордан, а војната во Газа ѝ помогна да освои над 22% од достапните места.

Подемот на политичкиот ислам дојде како шок за монархијата, која ги забави нејзините планови за политички реформи и како резултат на тоа, трансферот на поголема моќ на парламентот. Движењето Муслиманско братство беше забрането минатата година, а во канцелариите на ИАФ, кое функционира како негова политичка гранка, беше извршена рација. Сепак, ѝ е дозволено да продолжи како партија, под името Ума, што значи „заедница“ или „нација“.

Табуб рече дека владата може да направи повеќе за да собере меѓународна поддршка за да се спротивстави на нападите на Израел.

Ума сепак застана заедно со јорданската влада против нејзините противници и ги разбира ограничувањата наметнати од географијата и економијата, што ја направија значително зависна од САД за нејзините економски и безбедносни потреби. За разлика од другите монархии во Заливот, Јордан не им дозволи на САД воени бази на своја територија, но постои американско присуство во јорданските бази, кое значително се зголеми од почетокот на војната на САД со Иран. Аман се обиде да го намали присуството на американските сили, авиони и друга опрема, но тоа беше отежнато од повторените успешни ирански воздушни напади, во кои загинаа тројца Американци и беа повредени десетици во базата Мувафак Салти во источната пустина.

Со децении, американското воено присуство се сметаше за безбедносна гаранција за Јордан, но исто така се покажа како политичка одговорност, особено затоа што јорданските воздухопловни сили се најдоа на првата линија на одбрана на Израел, соборувајќи ирански беспилотни летала и ракети што се упатуваат кон Тел Авив.

Минатиот месец, неколку стотици истакнати личности од политиката, правото и јорданскиот културен живот потпишаа отворено писмо со кое повикуваат на повлекување на американските сили, во редок директен предизвик до владата.

Во писмото се вели: „Тврдиме дека нивното присуство го изложува Јордан на безбедносни, политички и економски ризици што не служат на никаков национален интерес и ја зголемуваат веројатноста нашата земја да биде вовлечена во регионален конфликт во кој не е страна“. (Гардијан)