Министрите на ЕУ ја поддржаа Шпанија по мигрантската криза во Сеута

Министрите за внатрешни работи на ЕУ се обидоа да стават линија под петдневните огорчени обвинувања за пристигнувањето на 72.000 мигранти во Сеута, збивајќи ги редовите зад Шпанија и обвинувајќи ги шверцерите и странските актери дека ја искористуваат кризата за да го поделат блокот.

Докажувањето солидарност означи остар пресврт откако лидерите на ЕУ јавно ги обвинија миграциските политики на Мадрид за создавање криза за која предупредија дека може да се прошири низ Европа, поттикнувајќи ја Италија да ги суспендира воздушните и морските врски со Шпанија.

По тричасовниот вонреден состанок во Брисел во вторник, министрите го пофалија одговорот на Шпанија, нагласија дека Шенген зоната без пасоши никогаш не била во опасност и повикаа на построга координација меѓу главните градови за време на идните миграциски вонредни ситуации.

Средбата следеше по неколкудневниот невообичаен јавен гнев кон премиерот Педро Санчез. Во писмо потпишано од 22 лидери на ЕУ, владите побараа построги мерки за спречување на нерегуларните пристигнувања, додека Италија го суспендираше воздушниот и морскиот транзит со Шпанија поради страв дека мигрантите би можеле да продолжат низ Шенген зоната. Санчез возврати со тоа што ги повика своите колеги да покажат „разбирање“, наместо да ја претворат Шпанија во жртвено јагне за кризата на надворешната граница на ЕУ.

До вторник, министрите беа заинтересирани да ги зближат редовите. Комесарот за миграција на ЕУ, Магнус Брунер, рече дека приливот бил „инструментализиран“ од шверцери и трговци со луѓе, додека францускиот министер за внатрешни работи, Лоран Нуњез, рече дека министрите ги осудија напорите за користење слики од премините за поделба на блокот.

„Поделбите што ги слушнавме во текот на викендот не беа добредојдени и беа искористени од странски земји“, им рече Нуњез на новинарите. „Но, она што го слушнав утрово ме увери“.

Брунер одби да шпекулира дали Мароко одиграл улога во приливот. Прашањето е чувствително бидејќи Шпанија во голема мера се потпира на Рабат заминувањата кон Сеута, а епизодата ги оживеа спомените од 2021 година, кога илјадници влегоа во енклавата откако мароканските сили ги олабавија контролите за време на дипломатскиот спор со Мадрид.

Шпанскиот министер за внатрешни работи, Фернандо Гранде-Марласка, наместо тоа, ја пофали соработката на Мароко во ставањето под контрола на најновата криза и го опиша состанокот во вторникот како „целосно конструктивен“.

Тој рече дека 70.000 од 72.000 луѓе што влегоа во Сеута оттогаш се вратиле во Мароко и инсистираше дека Шенген зоната никогаш не била во опасност. Сеута има посебни аранжмани што бараат патниците да покажат документација пред да продолжат кон континентална Европа.

Гранде-Марласка, исто така, ги отфрли сугестиите дека Шпанија била посебно предупредена за потенцијално зголемување на бројот на припадници на границата со Сеута, како што некако имплицираше висок марокански функционер претходно денес.

Тој вели дека доколку имало какво било предупредување или сигнал за сличен пораст, ќе имало многу поблиска комуникација на највисоките нивоа на шпанската влада.

Тој, исто така, вели дека плановите за проширување на поморската гранична инфраструктура веќе биле воспоставени пред кризата од минатата недела.

Гранде-Марласка, исто така, инсистираше дека Шпанија ќе ги почитува сите основни права на малолетниците во Сеута, но инсистираше дека нема причина да се сугерира поинаку.

Тој исто така, ги нарече ограничувањата за транспорт на Италија неоправдани и рече дека очекува тие да бидат укинати. Тој ги отфрли сугестиите дека кризата ја направила Шпанија да изгледа слаба.

„Шпанија се појави како силен, сигурен партнер“, рече тој. „Ова не е прашање што зависи од тестостеронот“.

Шпанија не треба лично да го сфаќа потегот на Италија за заострување на проверките на нејзината граница, изјави италијанскиот министер за внатрешни работи.

„Ова во никој случај не е мерка насочена против Шпанија или против кој било друг партнер“, им рече Матео Пјантедоси на колегите министри од ЕУ на онлајн состанокот свикан за решавање на краткотрајната миграциска криза во Сеута, според коментарите споделени со новинарите.

Владата на Џорџа Мелони, поддржана од Данска и 20 други земји, го обвини Мадрид за создавање фактор на привлекување со своите промиграциски политики и воведе проверки на пристигнувањата од Шпанија на нејзините морски и воздушни граници, кои треба да траат еден месец.

Италијанскиот министер рече дека мерката е легална, тврдеше дека другите земји честопати воведувале свои привремени проверки на внатрешните граници и ја опиша Италија како историска жртва на нееднаквата распределба на товарот на ЕУ кога станува збор за миграцијата, особено за време на кризата во Лампедуза во 2023 година.

Министрите, исто така, повикаа на подобри системи за рано предупредување, поблиска координација меѓу главните градови и посилна соработка со земјите надвор од ЕУ за да се спречат заминувањата.

Неколкумина инсистираа на побрза работа на таканаречените центри за враќање надвор од блокот. Грција предложи механизам на ЕУ што ќе овозможи суспендирање на процедурите за азил и веднаш враќање на мигрантите во екстремни околности, според грчки владин претставник.

„Надворешните граници на ЕУ се наша заедничка одговорност, а миграцијата бара обединет европски одговор“, рече ирскиот министер за правда Џим О’Калаган, кој претседаваше со состанокот.

Данскиот министер за имиграција, Мортен Бодсков, исто така, го поздрави денешниот состанок на министрите на ЕУ, нагласувајќи дека е „апсолутно клучно да имаме контрола врз границите на ЕУ“.

Данска се појави како една од земјите што се најкритични кон Шпанија, а премиерката Мете Фредериксен се придружи на повиците да се разгледаат сите опции, вклучително и потег за суспендирање на учеството на Шпанија во Шенген зоната во еден момент.

Но, јазикот денес е многу помек, а Бодсков рече дека е „многу задоволен“ од „брзиот“ одговор на Шпанија.

Но, тој исто така инсистираше дека континуираниот притисок врз надворешните граници на ЕУ „бара итен и цврст одговор“, бидејќи рече дека „нема да прифатиме повторување на ситуацијата од 2015 година“ и претходната миграциска криза од големи размери.

„Неконтролираната имиграција е закана за Европа и Данска, и затоа е заедничка европска одговорност да се обезбедат надворешните граници и да се зајакне соработката со земјите во нашата непосредна близина, така што помалку луѓе ќе бегаат во Европа“, рече тој.

Во својот манифест од пет точки, тој повика на поголемо трошење насочено кон зајакнување на надворешните граници на ЕУ и посилна програма за надзор на границите.

На прашањето од ТВ2 конкретно за заканата од враќање на граничните контроли, тој рече дека тоа не било дел од денешните дискусии.

Се очекува Комисијата да разгледа понатамошни мерки во септември откако ќе испита што го предизвикало приливот и дали социјалните медиуми помогнале во неговото организирање или засилување. Зајакнувањето на улогата на граничната агенција на ЕУ Фронтекс е меѓу опциите што се дискутираат. (Според агенциите)