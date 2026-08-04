Русија го додаде најмладото лице во регистарот на „терористи и екстремисти“ – штотуку наполни 14 годин

Руската Федерална служба за финансиски мониторинг (Rosfinmonitoring) го додаде Виктор Калинин, тинејџер од Санкт Петербург, во својот регистар на терористи и екстремисти на 30 јули, објави каналот Telegram кој ги следи ажурирањата на регистарот. Калинин наполни 14 години само три месеци претходно.

Се чини дека Калинин е истиот тинејџер кој беше приведен на почетокот на јули за палење на железнички релеи.

Малолетниците се најбрзорастечката категорија во регистарот на „терористи и екстремисти“. Од почетокот на целосната инвазија на Русија на Украина, уделот на тинејџери меѓу новите записи во регистарот на Rosfinmonitoring се зголеми за повеќе од осум пати. Секое дванаесетто лице додадено на списокот сега е малолетно лице, а практиката на гонење се намали на најниската возраст за кривична одговорност: 14 години.

До почетокот на летото 2026 година, регистарот на Росфинмониторинг вклучуваше повеќе од 21.000 луѓе, од кои 20 беа 14-годишници, според Одделот Еден, кој ги објави бројките. 14-годишниците почнаа да се додаваат на списокот од 2024 година.