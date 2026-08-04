Големите нафтени компании остварија профит од 93 милијарди долари од војната со Иран

Осум од најголемите нафтени компании нагрнаа профит од над 90 милијарди долари за само три месеци, бидејќи конфликтот во Иран ги зголеми цените на енергијата, а климатската криза предизвикана од емисиите предизвика смртоносни топлотни бранови.

Неочекуваните профити од војната повторно ги разгореа повиците до нафтените и гасните суперсили како што се саудиската „Арамко“ и БП да платат за еколошката штета предизвикана од „заработката од човечката беда“ и да финансираат брза транзиција кон обновлива енергија.

Анализата на „Гардијан“ покажа дека осумте котирани производители на нафта заработија речиси 93 милијарди долари во трите месеци до крајот на јуни – првиот целосен финансиски квартал откако војната меѓу САД и Израел против Иран предизвика пораст на глобалните цени на нафтата до максимум над 126 долари за барел.

Компаниите го искористија најголемото нарушување на снабдувањето со фосилни горива во историјата на пазарот за речиси да ги удвојат своите комбинирани профити од нешто помалку од 50 милијарди долари во истиот период минатата година, а активистите предупредуваат дека милиони домаќинства остануваат да ја платат цената во повисоки сметки и климатски хаос.

Податоците сугерираат дека осумте нафтени компании – „Арамко“, БП, „Шел“, „Еквинор“, „ТоталЕнерџис“, „Ени“, „Шеврон“ и „ЕксонМобил“ – оствариле профит од повеќе од 700.000 долари секоја минута во текот на пролетниот квартал.

Додека нивните пазарни проценки се зголемија за околу 600 милијарди долари на над 3 билиони долари, температурите се зголемија кон серија смртоносни топлотни бранови, сите направени поверојатни и потешки поради согорувањето на фосилните горива.

Емисиите на јаглерод од најголемите светски компании за фосилни горива беа директно поврзани со фатални периоди на топло време за прв пат, според научна анализа објавена минатиот септември. Таа откри дека емисиите од која било од 14-те најголеми компании биле доволни за да предизвикаат повеќе од 50 топлотни бранови што инаку би биле практично невозможни.

Најголема добивка од нафта во пролетниот квартал оствари државната нафтена компанија на Саудиска Арабија, „Арамко“, која објави зголемување од 34% на кварталниот нето приход на повеќе од 33 милијарди долари, дури и тогаш кога нејзината инфраструктура беше оштетена од напади со дронови и ракети од Иранците и силите на Хутите.

Производството на фосилни горива на „Сауди Арамко“ ја направи одговорна за повеќе емисии на јаглерод од која било друга компанија во историјата, според базата на податоци „Карбон Мејџорс“, по што следат „Шеврон“ и „ЕксонМобил“, а „Шел“ и БП се меѓу првите 10. Саудиска Арабија со децении водеше успешни напори за блокирање и одложување на меѓународната акција за климатските промени.

Во вторникот, БП стана една од последните големи нафтени компании што ги објави своите резултати за периодот од април до јуни, објавувајќи квартална добивка од 5,73 милијарди долари – највисока од првата година од целосната војна на Русија против Украина и повеќе од двојно поголема од 2,5 милијарди долари во претходните три месеци.

Влијанијата ова лето го вклучуваат најлошиот топлотен бран во Европа, уште еден категоризиран од научниците како „невозможен“ без глобалното затоплување предизвикано од човекот. Се проценува дека околу 20.000 луѓе починале поради екстремните температури.

Јужна Кореја и Јапонија, исто така, доживеаа рекордна топлина до 42,5 степени Целзиусови, при што корејската метеоролошка агенција им наложи на луѓето „веднаш да престанат со сите активности на отворено“, додека климатската криза ги зголеми температурите низ поголемиот дел од Африка во јули. Глобалното затоплување го прави секој топлотен бран поинтензивен и поверојатен, а зголемувањето на глобалните температури убива по едно лице во минута низ целиот свет, се проценува во извештај во „Лансет“ во октомври.

Шефот на ОН за климата, Сајмон Стил, рече: „Низ целиот свет, катастрофите предизвикани од климата достигнуваат кошмарни размери. Она што треба да се направи е јасно: побрзо да се остават јагленот, нафтата и гасот, да се зголемат обновливите извори на енергија и да се заштитат луѓето таму каде што влијанијата веќе погодуваат најтешко“.

Секвенцата од топлотни бранови во Европа ги исушија почвите и доведоа до екстремна суша, оштетувајќи ги залихите на храна од пченка до сончогледи и салати. Се очекува да бидат изгубени најмалку 9 милиони тони жито, а Велика Британија, на пример, се соочува со најлошата жетва досега.

Сушните услови, исто така, овозможија огромни пожари во Франција, Шпанија, Португалија и Грција, предизвикувајќи штета од милијарди евра. Пожарите го зголемуваат токсичното загадување на воздухот, а во САД и Канада се проценува дека пожарите од 15 до 23 јули предизвикале околу 4.000 смртни случаи во рок од една недела од изложеноста. Климатската криза го влошува времето на пожари, а околу 1,5 милиони луѓе годишно го скратуваат животот поради чадот од пожарите.

Доналд Трамп ги критикуваше нафтените компании дека „заработуваат премногу пари“ од нарушувањето на глобалниот енергетски пазар предизвикано од неговата војна против Иран.

Суровата нафта Брент се тргуваше по околу 70 долари за барел пред првите американско-израелски напади на крајот на февруари, но до крајот на април скокна до 126 долари, а сега се тргува по околу 85 долари за барел.

Американскиот претседател ги нападна неочекуваните профити објавени минатата недела од „ЕксонМобил“ и „Шеврон“ и рече дека компаниите „ќе вратат дел од тоа на јавноста“.

„Тие заработуваат премногу пари врз основа на недостиг“, им рече тој на новинарите во Белата куќа во понеделник вечерта. „Не ми се допаѓа“.

Американските нафтени компании остварија профит во вкупен износ од над 26 милијарди долари за трите месеци до крајот на јуни, искористувајќи го нарушувањето на енергетскиот пазар предизвикано од американско-израелската војна против Иран.

Трамп ги критикуваше профитите на нафтените компании неколку недели откако ги предупреди трговците на мало со енергија да ги намалат своите цени додека се приближува кон ноемвриските среднорочни избори со намален рејтинг на одобрување.