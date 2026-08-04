Кој го презема Изиџет

Понудата на инвестициските фондови Apollo Global Management и Castlelake за преземање на британската нискобуџетна авиокомпанија Изиџет (easyJet) влезе во последна фаза откако компанијата го продолжи рокот за Castlelake да достави обврзувачка понуда до 7 август.

Ова значи дека роковите за двајцата понудувачи се изедначени, а одлуката за евентуално преземање се очекува до крајот на оваа недела, пишува Aero.rs.

Панелот за преземање на Велика Британија го одобри продолжувањето на рокот на Castlelake од 3 август до 7 август. Дотогаш, фондот мора да достави обврзувачка понуда за преземање или да го напушти процесот, освен ако регулаторот не одобри ново продолжување.

Изиџет објави дека и на Apollo и на Castlelake им е даден пристап до документацијата за спроведување на длабинска анализа по поднесувањето на најновите понуди.

Во јули, одборот на Изиџет поддржа понуда од 5,7 милијарди фунти од Apollo Global Management, надминувајќи ја претходната понуда на Castlelake од 5,5 милијарди фунти. Castlelake оттогаш ја разгледува можноста за поднесување подобрена обврзувачка понуда, додека двете страни го продолжуваат процесот на длабинска анализа на компанијата.

Иако исходот се очекува најдоцна до 7 август, патот до евентуален договор сè уште е проследен со регулаторни неизвесности. Прво на сите, отворени се прашањата за идната сопственичка структура на Изиџет и усогласеноста со европските правила кои бараат авиокомпаниите од Европската Унија да останат во мнозинска сопственост и ефикасно контролирани од инвеститори од ЕУ. Затоа, покрај понудената цена, важна улога ќе игра и начинот на кој потенцијалниот купувач планира да ги исполни овие регулаторни услови.

Одлуката на Британскиот панел за преземање практично значи дека двајцата заинтересирани понудувачи ќе имаат ист рок за донесување конечна одлука за поднесување обврзувачка понуда, што би можело да го доведе повеќенеделниот тендер за преземање од страна на Изиџет во својата последна фаза.