Како Иран пронајде слаба точка во глобалната економија

Стратегијата на Иран да се спротивстави на воената моќ на САД и нивните сојузници преку нанесување економска штета откри чувствителна точка на глобалната економија – центрите за податоци за вештачка интелигенција, пишува Си-Ен-Ен.

По години на напади врз рафинерии, цевководи и туристички атракции во соседството, Техеран ја фокусираше својата огнева моќ врз инфраструктурата што ги напојува клучните технологии на иднината. Иран и САД досега започнаа напади врз најмалку пет центри за податоци во регионот, вклучувајќи го и неодамнешниот повторен ирански ракетен напад врз центарот на Амазон (AWS) во Бахреин. Сателитските снимки потврдија обемна штета на таа зграда.

Иако сајбер нападите врз центрите за податоци се вообичаени со години, нивното физичко уништување со ракети и беспилотни летала е ново од оваа година. Иранската револуционерна гарда објави список од 29 технолошки цели во регионот, вклучувајќи локации во сопственост на гиганти како Амазон, Гугл, Мајкрософ, Нвидиа и Палантир. За Техеран, ова се легитимни воени цели бидејќи овие компании обезбедуваат услуги за американски воени разузнавачки проекти.

Овие напади влијаат не само врз САД, туку и врз земјите од Персискиот Залив, кои се позиционираа како трет глобален центар на вештачка интелигенција, веднаш до САД и Кина.

Саудиска Арабија инвестира огромен дел од својот државен фонд во вештачка интелигенција, додека Обединетите Арапски Емирати имаат склучено договор со САД за „Ѕвездена порта“, проект вреден 500 милијарди долари. Вкупно, земјите од Заливот ветија повеќе од две милијарди долари инвестиции во вештачка интелигенција, со услов за прекинување на технолошките врски со Кина.

– Нападите ја поткопуваат довербата во регионот кој требаше да биде клучен за иновациите во областа на вештачката интелигенција. Тие исто така јасно ја покажуваат улогата на овие компании во војувањето, како и колку далеку е подготвен Вашингтон да оди за да ги заштити – истакнува Хелима Крофт, раководител на глобалната стратегија во RBC Capital Markets.

Експертите предупредуваат дека границата помеѓу војската и цивилното е невидлива тука: објектите немаат „воени податоци“ напишани на нив, а истите сервери водат и приватни деловни и воени операции во исто време.

– Од иранска перспектива, кога ќе го погледнат Амазон, тоа е како да видат нацртано американско знаме – живописно го опишува Ендру Реди, професор од Беркли.

Прашањето е како да се заштитат овие објекти, кои во основа се големи магацини со екстремно скапа опрема. Физичката заштита од ракети и беспилотни летала е речиси невозможна, па затоа системите се потпираат на редундантност – автоматски пренос на податоци и компјутерска моќ на друга локација во случај на уништување.

Иако земјите од Заливот сè уште имаат огромен капитал, странските технолошки гиганти сега размислуваат двапати за нова градба во регион каде што нивните средства не се безбедни. Дополнителен проблем се вртоглавите трошоци за осигурување, додека некои осигурителни компании целосно одбиваат да ги покријат.

Со веќе високата цена на микрочиповите, градежните материјали и работната сила, градењето центри за податоци во Заливот стана ризик што многу компании повеќе не сакаат да го преземат – особено кога имаат цел насликана на нивниот покрив, заклучува Си-Ен-Ен.