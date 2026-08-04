Трамп ги нападна нафтените компании дека прават големи профити од неговата војна со Иран

Доналд Трамп ги критикуваше нафтените компании дека „заработуваат премногу пари“ од нарушувањето на глобалниот енергетски пазар предизвикано од неговата војна против Иран.

Суровата нафта Брент се тргуваше по околу 70 долари за барел пред првите американско-израелски напади на крајот на февруари, но до крајот на април скокна до 126 долари, а сега се тргува по околу 85 долари за барел.

Американскиот претседател ги нападна неочекуваните профити објавени минатата недела од „ЕксонМобил“ и „Шеврон“ и рече дека компаниите „ќе вратат дел од тоа на јавноста“.

„Тие заработуваат премногу пари врз основа на недостиг“, им рече тој на новинарите во Белата куќа во понеделник вечерта. „Не ми се допаѓа“.

Трамп зборуваше само неколку часа пред „Бритиш петролеум“ да објави дека нивните профити се удвоиле во последниот квартал, на 5,7 милијарди долари.

Американските нафтени компании остварија профит во вкупен износ од над 26 милијарди долари за трите месеци до крајот на јуни, искористувајќи го нарушувањето на енергетскиот пазар предизвикано од американско-израелската војна против Иран.

„Шеврон“ објави највисока квартална добивка од 12,2 милијарди долари, што е петкратно зголемување во однос на истиот период минатата година. „ЕксонМобил“ објави добивка од 14,5 милијарди долари во вториот квартал, двојно поголема од онаа што ја оствари во истиот период пред една година и највисока квартална добивка од руската инвазија на Украина во 2022 година.

„’Шеврон’: премногу пари. ‘ЕксонМобил’: премногу пари“, рече Трамп. „Ќе вратат дел од тоа на јавноста и подобро е да ја намалат малопродажната цена, потрошувачката цена“.

Запрашана за коментарите на Трамп, извршната директорка на „Бритиш петролеум“, Мег О’Нил, за Си-Ен-Би-Си изјави дека ги разбира притисоците врз домаќинствата. „Реалноста е дека произведуваме глобална стока, а производот што го продаваме зависи од таа глобална цена на стоката“, додаде таа.

Активистите за климатските промени, исто така, ги нападнаа огромните квартални заработки на големите нафтени компании, осудувајќи ги како „непристојни“.

Клеменс Дубоа, директорка на кампањи во 350.org, меѓународна еколошка група, изјави: „’Шеврон’ и ‘Ексон’ профитираат од модел на одвлекување на вниманието, оставајќи ги обичните луѓе да ја платат цената со повисоки сметки и разорни влијанија како што се овие пожари. Овие профити се чувствуваат речиси криминално.“

Трамп ги критикуваше профитите на нафтените компании неколку недели откако ги предупреди трговците на мало со енергија да ги намалат своите цени додека се приближува кон ноемвриските среднорочни избори со намален рејтинг на одобрување. Тој, исто така, му нареди на Министерството за правда на САД да истражи потенцијално зголемување на цените во малопродажниот енергетски сектор.

„Трговците на мало со бензин мора ВЕДНАШ да ги намалат своите цени“, напиша тој на својата платформа Truth Social кон крајот на јуни. „Ако трговците на мало не го сторат ова, пред нас се големи проблеми!“

Претседателот им рече на новинарите дека падот на цените на нафтата и гасот за време на мировните разговори на администрацијата со Иран во јуни требало да предизвика пад на цените на бензинот на 2,25 долари за галон.

Цените на бензинот во САД моментално се просечни 4,11 долари за галон, според податоците од автомобилската група ААА.

Администрацијата на Трамп постојано повторува дека нема планови да воведе забрана за извоз на нафта или нафтени производи, но некои аналитичари велат дека ова би можело да се преиспита доколку цените на бензинските пумпи продолжат да растат. (Според агенциите)