Пад на цените на нафтата

04/08/2026 18:11

Цените на нафтата денеска на меѓународните берзи се спуштија под 80 долари за барел, поттикнати од навестувањето дека се преговара за деблокада на Ормуска Теснина.

На берзата во Лондон барел нафта се тргуваше за 79,92 долари, што е за 3,85 поевтина од вчера. Додека на американската берза барел нафта се продаваше за 76,18 долари односно за 4,16 долари помалку во споредба со вчера.

Берзите на почетокот од неделата се смирија откако американскиот претседател Доналд Трамп се откажа од нов бран напади врз иранската енергетска инфраструктура.

Според дел од аналитичарите денешното намалување на цената на нафтата е претеран бидејќи сè уште е голема неизвесноста.

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