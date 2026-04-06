„Тониме подлабоко“: Иранците се подготвуваат за напади врз инфраструктурата

Обичните Иранци реагираа на заканата на американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе ги уништи електраните и мостовите на Иран доколку не го отвори Ормускиот теснец.

Трамп во објава полна со пцовки на социјалните мрежи во неделата рече дека „вторник ќе биде Ден на електраните и Ден на мостовите, сè заедно, во Иран. Нема да има ништо слично!!!“.

Иранските власти се потсмеваа на рокот на Трамп, а помошникот на претседателот рече дека неговите „навреди и бесмислици“ се резултат на „чист очај и гнев“.

Би-Би-Си успеа да разговара со неколку Иранци – сите се против сегашниот естаблишмент – иако е многу тешко да се контактираат луѓе во Иран поради прекинот на интернетот што го воведоа властите пред повеќе од пет недели.

Нивните имиња се променети за нивна сопствена безбедност.

Касра, кој има 20 години и живее во Техеран, рече: „Се чувствува како да тонеме подлабоко во мочуриште. Што можеме да направиме како обични луѓе? Не можеме да направиме ништо. Не можеме да го спречиме [Трамп]. Постојано размислувам за сценарио каде што, за еден месец, ќе седам со моето семејство без вода, без струја, без ништо. И некој ќе ја изгаси свеќата и ќе заспиеме“.

Додека иранската државна телевизија прикажуваше видеа од добро снабдени продавници за храна, Би-Би-Си слушна дека некои луѓе прават залихи и се загрижени дека може да биде нарушено и снабдувањето со вода.

„Мајка ми ги полни сите шишиња што може да ги најде во куќата со вода“, рече Мина, исто така во своите 20-ти години и од Техеран.

„Немам поим што ќе правиме сега. Мислам дека сè повеќе и повеќе во Иран сфаќаат дека на Трамп воопшто не му е грижа за нив. Го мразам од дното на моето срце и ги мразам и оние што го поддржуваат.“

Во јануари, кога смртоносни демонстрации против естаблишментот ја зафатија земјата, Трамп рече дека „помошта е на пат“ за демонстрантите. Но, тој не интервенираше кога иранските безбедносни сили започнаа невидена репресија, убивајќи најмалку 6.508 демонстранти и апсејќи други 53.000, според американската новинска агенција за активисти за човекови права (Храна).

Некои од оние со кои разговараше Би-Би-Си првично ги сметаа американско-израелските напади како помош што им беше ветена. Но, повеќето од нив сега ги сметаат нападите врз енергетската инфраструктура како црвена линија.

„Им се заблагодарив на Израел и на САД за речиси сè што погодија досега“, рече Арман, во своите 20-ти години од Караџ, западно од Техеран. Иранските медиуми објавија дека 13 лица загинаа, а речиси 100 беа повредени кога мост во изградба во Караџ беше бомбардиран во четврток.

„Мора да имале добри причини за тоа [местата што беа погодени]. Но, се колнам, ударот во електрана само ќе ја парализира земјата. Тоа само ѝ оди во прилог на Исламската Република. Јас живеам на околу еден километар од најголемата електрана во Караџ, и ако ја погодат, тоа ќе биде само мизерија за мене“.

Радин, исто така во своите 20-ти години и живее во Техеран, рече: „За тоа што ќе ја погодат енергетската инфраструктура, да користат атомска бомба или да го срамнат Иран со земја. Мојата искрена реакција е дека сум согласен со сето ова.

„Или со сè друго што можеби го имаат на ум. Ако напаѓањето цели во земјата ја собори Исламската Република, јас сум во ред со тоа. Бидејќи ако Исламската Република ја преживее оваа војна, таа ќе остане засекогаш“.

Многу од оние со кои разговараше Би-Би-Си се загрижени за економското влијание на војната.

Бахман, кој има околу 20 години и живее во Техеран, рече: „Мислам дека Трамп се плаши од она што ќе го направи Иран. Сигурен сум дека Иран ќе удри насекаде во регионот како одмазда“.

„Кога станува збор за мене, повеќе немам рутина и не можам ниту да одам на работа со ситуацијата бидејќи сум градежен инженер-надзорник и никој не гради ништо во моментов. Некои помали компании веќе почнаа да ги отпуштаат своите вработени“.

Џамшид, кој има околу 30 години и води ресторан во Техеран, рече дека неговиот бизнис „не е ист како пред [војната]. Не сум оптимист во врска со ситуацијата. Проценувам дека можам да го издржам ова еден месец, можеби најмногу два. Киријата ми го крши грбот. Тоа е 200 милиони томани месечно [приближно 1.270 долари]“.

Тоа е високо во споредба со просечната месечна плата, која се проценува дека е помеѓу 200 и 300 долари.

Повеќето луѓе со кои разговараше Би-Би-Си сè уште плаќаат високи цени за пристап до интернет. Главниот пат е преку споделување на конекции преку оние кои имаат сателитски интернет системи Старлинк.

Но, користењето или поседувањето Старлинк во Иран носи казна до две години затвор, а властите наводно ги бараат антените за да ги спречат луѓето да се поврзуваат.

„Се чувствувам како да полудувам. Дури и не го обновив мојот интернет пакет за кој плаќам толку многу“, рече Марџан, во своите 20-ти години и од Техеран.

„Која е поентата ако Трамп ја погоди енергетската инфраструктура? Јас сум вознемирена. Моите родители исто така… сега се расправаат за најмали работи. Постојано си велам дека сум добро, но денес веќе имав три ментални сломови“.