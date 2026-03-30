Тинејџер пукал во училиште во Аргентина, едно момче загина, а осум се ранети

Едно 13-годишно момче е убиено, а најмалку осум лица се ранети откако тинејџер отвори оган во училиште во аргентинскиот град Сан Кристобал.

Напаѓачот, 15-годишен ученик, веднаш бил приведен од страна на полицијата.

Според сведоштвата на учениците, напаѓачот излегол од тоалетот вооружен, по што меѓу децата настанала паника и тие почнале да викаат. Во тој момент, тинејџерот почнал неселективно да пука во нив.

Локалните власти соопштија дека оружјето користено во нападот е ловечка пушка.

Истрагата за мотивите на нападот е во тек.