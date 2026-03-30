Тинејџер пукал во училиште во Аргентина, едно момче загина, а осум се ранети

30/03/2026 20:33

Едно 13-годишно момче е убиено, а најмалку осум лица се ранети откако тинејџер отвори оган во училиште во аргентинскиот град Сан Кристобал.

Напаѓачот, 15-годишен ученик, веднаш бил приведен од страна на полицијата.

Според сведоштвата на учениците, напаѓачот излегол од тоалетот вооружен, по што меѓу децата настанала паника и тие почнале да викаат. Во тој момент, тинејџерот почнал неселективно да пука во нив.

Локалните власти соопштија дека оружјето користено во нападот е ловечка пушка.

Истрагата за мотивите на нападот е во тек. 

Поврзани содржини

Германија и Сирија се договорија: 80 проценти од бегалците ќе бидат вратени
Анализа на „Њујорк Тајмс“: Вашингтон ги засилува активностите за поголемо влијание врз Гренланд
Иран ги нарече мировните предлози на САД „нереални“, цената на нафтата расте
Украинскиот дрон што се урна во Финска имал боева глава
„Њујорк тајмс“: Кои членови на династијата Кастро сѐ уште се на политичката сцена
САД дозволија руски танкер со нафта да стигне до Куба, а Трамп вели „не ни пречи“
Уништувањето на АВАКС од иранска ракета е непријатен удар за САД
Шпанија го затвори воздушниот простор за летови кон Иран

Најчитани