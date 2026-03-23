Тесен пораз на Мелони на референдумот за судските реформи

Италијанската премиерка Џорџа Мелони ќе претрпи тесен пораз на референдумот за судските реформи, покажаа денеска излезните анкети, што е потенцијален удар за владејачката коалиција пред изборите кон крајот на 2027 година.

Одделни анкети на SWG и Opinio по референдумот на 22 и 23 март покажаа дека таборот „против“ поддржан од опозицијата обезбедил помеѓу 49 и 53 проценти од гласовите, во споредба со 47 до 51 процент поддршка „за“ за владината кампања.

Анкетарите на YouTrend, исто така, ги фаворизираа оние кои се противат на реформите.

Излезноста беше многу поголема од очекуваната и следеше по злонамерната кампања која откри длабоко и меѓусебно непријателство помеѓу десничарската коалиција и судството.

Двата дома на парламентот веќе ја одобрија реформата. Но, со оглед на тоа што реформата бара измени во Уставот, таа мораше да се стави на референдум.

Италијанската политичка десница долго време тврди дека големи делови од судството се поврзани со левицата, а опозицијата ја обвинува Мелони дека сака да го стави судскиот систем под политичко влијание.

Во срцето на реформата е планот за одвојување на кариерните патеки на судиите и јавните обвинители. Исто така, ќе бидат воведени нови самоуправни тела за двете групи, при што парламентот ќе учествува во назначувањето на членовите, што потенцијално би им дало на политичарите поголемо влијание врз кадровските одлуки.

И покрај политичкиот спор, постои општ став дека италијанскиот судски систем бара реформа, дури и ако мислењата се разликуваат за тоа како да се постигне тоа.