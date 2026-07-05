Тејлор Свифт и Тревис Келси се венчаа во „Диор“ во Њујорк

Њујорк – Тејлор Свифт и Тревис Келс се венчаа. Музичката суперѕвезда и играч на Канзас Сити Чифс, двајцата на 36 години, се венчаа на гламурозна церемонија во Медисон Сквер Гарден во Њујорк, потврди претставникот на пејачката за People.

Венчаници и церемонија

„Венчаниците на невестата и младоженецот беа дизајнирани од Кристијан Диор . Тие беа дизајнирани од Џонатан Андерсон, креативен директор на женските, машките и колекциите висока мода на Диор, во тесна соработка со двојката. Ова е првата венчаница од висока мода на дизајнерот за светски позната личност. Нивните чевли беа изработени по нарачка од Кристијан Лубутан, а невестата носеше накит од Картие“, изјави нејзиниот претставник во соопштението.

„Тејлор и Тревис немаа деверуши. Наместо тоа, нејзиниот брат Остин Свифт служеше како „кум“, додека братот на Тревис, Џејсон Келс, беше кум. Церемонијата, која ги спои двете семејства, ја водеше нивниот пријател Адам Сандлер“, се додава во соопштението.

Откако беа прогласени за сопруг и сопруга, среќната вест беше објавена на големите екрани пред арената: „Тукушто се венчаа!“

„Кристијан Диор От Кутур“ со задоволство потврдува дека ги создаде венчаниците за свадбата на Тејлор и Тревис. Тие беа создадени во студијата на Диор на адреса Авенија Монтењ 30 во Париз и дизајнирани од Џонатан Андерсон, креативен директор на женските, машките и колекциите висока мода на Диор, во тесна соработка со двојката“, изјави претставник на модната куќа за People. „Џонатан Андерсон и куќата Диор им честитаат на младенците.“

Гости од А-листата на забавата

Голем број познати гости беа видени во Њујорк за прославата, вклучувајќи ги Џиџи Хадид и Бредли Купер, Дакота Џонсон, Мариска Харгитеј и Питер Херман, Ед Ширан и Чери Сиборн, сестрите Хаим, Ели Голдинг, Бенсон Бун, Марен Морис, Келси Балерини, Миранда Ламберт, The Chicks, Бред Пејсли и Кимберли Вилијамс-Пејсли, Хју Грант, Карли Клос и Џошуа Кушнер, Зои Кравиц, Џејсон Судеикис, Итан Хоук, Џими Фалон и Томи Хилфигер.

Двојката ја започна брачната ноќ со интимна вечера за проби со семејството и пријателите во театарот Инфосис, кој се наоѓа во рамките на иконското место.

Лена Данам, Џек Антоноф, Абигејл Андерсон, Ерин Ендрус, Чариса Томпсон, Грег Олсен и Арик Џонс, исто така, пристигнаа на церемонијата, облечени во светки и фустани во нијанси на скапоцени камења. Купер и Ешли Авињоне беа видени и на пат кон настанот, додека Селена Гомез сподели гламурозно селфи од автомобилот.

Преобразба на арената и дарежлива донација

Пред свадбата, извори открија за People дека Медисон Сквер Гарден бил „трансформиран“ во деновите пред церемонијата.

Во понеделник, 29 јуни, повеќе камиони беа видени пред познатата арена, со работници кои донесоа опрема, трева и други декорации. Кутии со зборовите „Градинарска забава“ и „Огледална топка“ беа забележани пред местото на одржување.

Извор изјави за People дека „никогаш не видел Медисон Сквер Гарден да изгледа толку различно“.

Денот пред свадбата, претставникот на пејачката потврди за People дека 14-кратната добитничка на Греми и Келс донирале огромни 26 милиони долари оваа недела на разни организации, вклучувајќи ги Feeding America, ASPCA и Dolly Parton’s Imagination Library.

Патот до олтарот

Свифт и Келси ја објавија својата свршувачка во заедничка објава на Инстаграм на 26 август 2025 година, која вклучуваше неколку фотографии од нивното магично запросување во градината. Фотографиите ја покажаа Келси како клекнува на едно колено, а двојката се прегрнува откако таа рече да.

„Твојата професорка по англиски јазик и твојата професорка по физичко се венчаваат🧨“, напиша Свифт во описот.

На фотографиите, Свифт го покажа својот свршенички прстен изработен по нарачка, кој Келси го дизајнираше со Kindred Lubeck од Artifex Fine Jewelry. Прстенот содржи стар дијамант од европски крој поставен во златен прстен.

Во епизодата од 26 август 2025 година на „Шоуто на Џими и Нат со Ема“, таткото на Тревис, Ед Келси, откри дека фудбалската ѕвезда побарала дозвола од таткото на пејачот, Скот Свифт, околу еден месец пред свршувачката.

Извор близок до тогаш свршената двојка изјави за People дека „Келси ја обожаваат Тејлор“, мислејќи на родителите на Тревис, Дона и Ед, братот Џејсон и снаата Кајли.

„Таа се обидува да им покаже на целото семејство колку многу се грижи не само за Тревис, туку за сите нив, па сè до децата на Џејсон“, рече изворот, додавајќи: „Сите се толку, толку среќни што Тревис ја има Тејлор во својот живот. Таа целосно го промени неговиот свет на најдобар можен начин и тие се совршени партнери. Тејлор се сложува толку добро со семејството и тие се едноставно нејзини најголеми обожаватели.“

Почетокот на љубовната приказна

Славниот пар се запознал откако Келс открил дека се обидел да ѝ подари нараквица за пријателство со неговиот телефонски број на неа на еден од нејзините концерти на турнејата „Ерас“. Иако не успеал, јавно го изразил својот интерес за Свифт во неговиот подкаст „Њу Хајтс“ во јули 2023 година, и тие почнале да се забавуваат кратко потоа.

„Ги гледам насловите, сурфам на интернет и гледам дека еден човек дојде на вашиот концерт, донесе нараквица за пријателство и сака да ве запознае“, се присети Андреа Свифт за време на четвртата епизода од „Тејлор Свифт: Крајот на една ера“. „Па го повикав мојот експерт за Канзас Сити Чифс, мојот братучед Робин, и му реков: „Кажи ми за овој човек Тревис Келс“.

„Одговорот на братучедот Робин беше тој што го запечати договорот за Андреа, која веднаш го препозна карактеристичното „зелено знаме“. „Таа рече: „О, Боже, тој е најневеројатниот човек! И навистина ја сака својата мајка“. А јас бев: „Динг, динг, динг, динг“, рече Андреа со смеа. „И потоа си помислив: „Како, по ѓаволите, ќе ги соберам?“

Во појавувањето во подкастот „Њу Хајтс“, кој се емитуваше на 13 август 2025 година, Свифт се пошегува: „Многу му должам на овој подкаст“. Овој подкаст ми донесе дечко, откако Тревис одлучи да го користи како своја лична апликација за запознавање пред околу две години.“

Јавни изјави за љубов

Откако нивната врска стана јавна, Свифт и Келс отворено зборуваа за љубовта и почитта што ја чувствуваат еден кон друг.

На доделувањето на наградите за видео музика на MTV во септември 2024 година, Свифт конкретно ја спомена Келс во својот говор за прифаќање, велејќи: „Сè што овој човек ќе допре се претвора во среќа, забава и магија. Затоа сакам да му се заблагодарам што го донесе тоа на нашето снимање, бидејќи ќе го паметам засекогаш.“

Откако Келс и Канзас Сити Чифс го освоија AFC првенството и обезбедија место во Супербоул во јануари 2025 година, Свифт му се придружи на теренот и рече: „Те сакам. Многу сум горда на тебе.“

За време на појавувањето во The Late Show со Стивен Колберт на 10 декември 2025 година, Свифт ја нарече Келс „љубовта на мојот живот“.