Тајгер Вудс во затвор, уапсен е под сомнение за возење под дејство на алкохол по сообраќајна несреќа во Флорида

Голферската легенда Тајгер Вудс е во затвор откако беше уапсен во петок под сомнение за возење под дејство на алкохол, според шерифот на округот Мартин, Џон Буденсиек.

Вудс возел Ленд Ровер и удрил во пикап што влечел мала приколка, изјави Буденсиек за новинарите. Судирот предизвикал Ленд Роверот на Вудс да се преврти на страна.

„Нашите истражители дојдоа на местото на настанот. И г-дин Вудс ги покажа знаците на оштетување“, рече Буденсиек, додавајќи дека Вудс ќе се соочи со обвиненија за возење под дејство на алкохол, оштетување на имот и одбивање да се подложи на законски тест.

Истрагата покажа дека Вудс изгледал како да возел неправилно во моментите пред несреќата.

„Лицето што го возеше тој Ленд Ровер успеа да излезе од совозачката врата на автомобилот и беше идентификувано како г-дин Тајгер Вудс.“

Буденсиек рече дека Вудс соработувал, но „не се обидувал да се инкриминира себеси“.

„Тој беше внимателен во она што го кажа и што не го кажа. Кога дојде време за тестот – тест за урина, тој го запре тоа“, продолжи Буденсиек.

Буденсиек додаде дека Вудс не бил под дејство на алкохол.

„Вудс направи алкотест, испушти три нули, но кога дојде време да побараме тест за анализа на урина, тој одби, па затоа е обвинет за возење под дејство на алкохол“, рече тој.

Си-Ен-Ен контактираше со претставниците на Вудс за коментар за несреќата во петокот.

Вудс не беше повреден во несреќата и е однесен во затвор каде што според законот ќе биде задржан најмалку осум часа.

Буденсиек го намали значењето на тоа дали Вудс ќе добие „преференцијален третман“ додека е во притвор.

Breaking: Tiger Woods involved in rollover crash on Jupiter Island, deputies say https://t.co/EZ27zriGd4 — WPTV (@WPTV) March 27, 2026

„Ние сме Канцеларијата на шерифот. Знаеме дека уапсивме личност од висок профил, не се обидувам да драматизирам, но не е важно кој сте. Ако го прекршите законот, ние ќе го почитуваме законот“, рече Буденсиек.

Сепак, Буденсиек додаде дека ќе се погрижат Вудс да биде „безбеден“ и нема да го стават со општата популација.

Педест годишниот Вудс е на пат да се врати на голфот откако ја скина Ахиловата тетива пред нешто повеќе од една година, а потоа беше подложен на седмата операција на грбот кон крајот на минатата година.

И покрај шпекулациите дека Вудс ќе го означи своето враќање со учество на неговиот 27-ми Мастерс следниот месец, 15-кратниот победник на големи турнири го имаше своето деби во TGL претходно оваа недела.

Вудс не учествувал на голф турнир од јули 2024 година, кога го пропушти Отвореното првенство во голф клубот Ројал Троон во Шкотска.

Кога беше прашан за враќање во натпреварувачкиот голф, Вудс рече дека „се обидува“, но неговото „тело не се опоравува како кога имаше 24/25 години“.

„Не значи дека не се обидувам. Се обидувам веќе некое време. Имав неколку лоши повреди тука во изминатата година“, им рече Вудс на новинарите по натпреварот во TGL. „Морав да се борам, ми требаше некое време. Но, продолжувам да се обидувам. Сакам да играм“.

Ова не е првата сообраќајна несреќа, ниту првото апсење за наводно возење под дејство на алкохол во која бил вмешан 82-кратниот победник на PGA. Претходно беше уапсен во 2017 година за возење под дејство на алкохол, а пред тоа беше казнет за невнимателно возење во 2009 година.

Последната сообраќајна несреќа на Вудс се случи во 2021 година во Лос Анџелес. Оттогаш, Вудс играше на 11 турнири во последните пет сезони, завршувајќи само четири од тие турнири.

По пристигнувањето во Мајами, претседателот Доналд Трамп изрази загриженост за Вудс, кого го нарече свој „добар пријател“.

„Се чувствувам толку лошо“, им рече Трамп на новинарите. „Има некои тешкотии. Имаше несреќа и тоа е сè што знам… (Тој е) мој многу близок пријател. Тој е неверојатна личност, неверојатен човек… Не сакам да зборувам за тоа.“ (Си-Ен-Ен)