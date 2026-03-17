Светската програма за храна: Војната во Иран може да доведе до акутен глад на 45 милиони луѓе

17/03/2026 14:44
27 September 2017, Sredno Egri, Macedonia. FAO pilot area for land consolidation in Sredno Egri, former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), pictured from 2 to 50 meters height. The project aims to redraw agricultural land borders to create land plots that can be farmed more effectively and easily.

Продолжувањето на војната во Иран до јуни може да доведе до тоа дополнителни 45 милиони луѓе во светот да се соочат со акутен глад, предупреди Светската програма за храна.

Заменик-извршниот директор на организацијата, Карл Скау, им рече на новинарите во Женева дека зголемувањето на цените на храната, нафтата и транспортот предизвикано од конфликтот може значително да ја влоши глобалната криза со храна.

Агенцијата на Обединетите нации проценува дека дополнителни 45 милиони луѓе би можеле да бидат доведени до акутен глад, со што вкупниот број на погодени ќе достигне рекордно високо ниво од 319 милиони во целиот свет.

Поврзани содржини

Најчитани