Светската економија во немилост на војната: Што ќе поскапи?

Во деновите откако САД и Израел го бомбардираа Иран за прв пат, финансиските пазари се обложуваа дека економските последици од „малата екскурзија“ на Доналд Трамп на Блискиот Исток ќе бидат краткотрајни.

„Постојат ризици од повисоките цени на нафтата на долг рок. Но, ова е ризик од опашка“, рече еден менаџер на фондови со седиште во САД по воздушниот напад во кој беше убиен врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи. „Историјата постојано покажува дека геополитичките ескалации како овој имаат тенденција да бидат краткотрајни. Овој не треба да се покаже како исклучок.“

Голдман Сакс им кажа на клиентите дека очекува привремено нарушување. „Цените на нафтата ќе опаѓаат во текот на целата година.„Но, ризиците се искривени нагоре“, напишаа нејзините аналитичари. „УниКредит“ сугерираше дека суровата нафта ќе биде ограничена на околу 80 долари за барел. „Со оглед на борбата за опстанок, иранскиот режим има поттик да го одржува својот одговор умерен“.

Три недели подоцна, можноста за долготрајна војна предизвикува растечки економски проблеми. Цените на нафтата скокнаа над 100 долари за барел, европските цени на гасот се удвоија, нестабилноста ги демне финансиските пазари, а потрошувачите ширум светот се подготвуваат за пораст на трошоците за живот. Централните банки, вклучувајќи ги Федералните резерви на САД, Банката на Англија и Европската централна банка, предупредуваат дека војната би можела да има материјално влијание врз инфлацијата и да го намали глобалниот раст.

„Пазарната мудрост сè уште тврди дека војната ќе заврши брзо, а Ормутскиот теснец наскоро ќе се отвори повторно“, рече Алберт Едвардс, виш аналитичар во „Сосиете женерал“. „Можеби пазарот е во право, но според мене ризиците се асиметрични така што стагфлацијата го распрснува меурот на самодоволство.“

Со секој ден се појавуваат сè повеќе проблеми. Од зголемената цена на бензинот и дизелот за возачите, до откажаните летови и најлошото нарушување на патувањето од пандемијата на Ковид. Европската тешка индустрија – сè уште неопоравена од шокот на цените на енергијата во 2022 година по руската инвазија на Украина – особено го чувствува ударот. Хантсман изјави за Гардијан дека нејзината фабрика во Тиссајд на североистокот на Англија е во опасност, а германската БАСФ, најголемата хемиска фирма во светот, ги зголемува цените. Цената на ѓубривото – важен нуспроизвод на нафтената индустрија – нагло расте, штетејќи им на земјоделците ширум светот и поставувајќи основа за нагло зголемување на цените на храната.

Иран се закани дека ќе ја направи нафтата на 200 долари со неговиот возвратен удар, таргетирајќи го превозот низ тесниот поморски премин помеѓу неговиот јужен брег и Оман, како и рафинериите и цевководите низ Блискиот Исток. Иранските ракети го погодија Рас Лафан, важен катарски објект за преработка на течен природен гас (LNG), што ги наведе аналитичарите да предупредат дека енергетските пазари сега се на пат кон сценарио на „судниот ден“.

Во Вашингтон, пораката е мешана. Трамп ја прогласи војната за „добиена “, а исто така рече дека би можела да заврши „наскоро“ или можеби ќе треба да оди „понатаму“ – додавајќи слој на неизвесност за глобалните пазари и светската економија што е во контраст со ситуацијата на терен.

Во оваа позадина, бизнисите и инвеститорите се сè повеќе во дилема како да одговорат. Барклис ги спореди коментарите на претседателот со „магла од војна“ во стилот на 19 век, поттикнувајќи насилни осцилации на пазарот. „Густа магла е предизвикана од комуникацијата за војната: нејзините цели, нејзиното времетраење, нејзиното потенцијално проширување и нејзините излези“, напишаа нејзините аналитичари.

Прогнозерите велат дека продолжениот конфликт би можел да личи на минатите глобални економски кризи.

„Зголемените цени на нафтата и гасот се предвесници на економски проблеми“, рече Иан Стјуарт, главен економист во Велика Британија во сметководствената фирма Делоит. „Повисоките цени на енергијата, предизвикани од војна или револуција на Блискиот Исток, беа важни фактори во западните рецесии во 1973, 1979 и 1990 година.Зголемувањето на цените на енергијата по руската инвазија на Украина ја сруши стапката на раст на Европа во 2023 година.“

Сепак, најјасните паралели се со 1980-тите. Тогаш, Роналд Реган испрати американски воени бродови во Хормуз за да го заштитат трговскиот превоз за време на војната меѓу Иран и Ирак. Во епизода што стана позната како „танкерска војна“, Вашингтон го испрати најголемиот поморски конвој од Втората светска војна за да го одржи извозот на нафта и гас.

Пред четири децении Техеран и Багдад знаеја дека таргетирањето на Хормуз ќе привлече вмешаност на САД. Со загрозување на западните економски интереси, тие се обидоа да добијат предност. Во случај на повторување на историјата, се споменува потребата од поморска придружба, по очигледната погрешна пресметка од страна на Белата куќа на Трамп дека овој пат ќе биде поинаку.

Околу една петтина од глобалните резерви на нафта минуваат низ воден пат долг 126 км, кој претставува единствена морска рута за бродовите што го напуштаат Заливот кон отвореното море. Саудиска Арабија, важен сојузник на САД, извезува најмногу низ малиот премин, по што следат Обединетите Арапски Емирати.

Рекордното ослободување на 400 милиони барели нафта складирани од земјите-членки на Меѓународната агенција за енергетика помогна во смирувањето на стравувањата од недостиг. Но, експертите велат дека ограничувањата во снабдувањето наскоро ќе се зголемат, погодувајќи ги рафинериите за сурова нафта и производите од фосилни горива низ целиот свет.

„Постои зголемен недостиг на рафинирани производи“, рече Марк Даудинг, менаџер на фондови во RBC BlueBay. „Кина издаде забрана за извоз на рафинирани производи бидејќи се стреми да ја заштити домашната потрошувачка. Други земји, вклучително и Јужна Кореја, разгледуваат слични чекори и нема да бидеме изненадени ако САД го следат примерот.“

Во долг конфликт, се очекува ограничувањата во снабдувањето со енергија да ги погодат нуспроизводите од фосилни горива, како што се ѓубривата. Заливот е дом на некои од најголемите постројки во светот, како клучен регион за земјоделство низ целиот свет. Околу половина од целиот глобален извоз нанајчесто користено ѓубриво и сулфур, критична состојка на ѓубривото, се набавува од Блискиот Исток.

Пред критичната пролетна сезона на садење на северната хемисфера, аналитичарите предупредуваат дека зголемените цени на ѓубривата ќе влијаат врз приносите на земјоделските култури и ќе ги зголемат цените на храната – наштетувајќи им на земјите со ниски приходи и сиромашните домаќинства во светот.

Пластиката, хемикалиите и фармацевтските производи исто така се погодени. Снабдувањето со хелиум – критично за производството на микрочипови и машините за магнетна резонанца – е погодено од затворањето на производството од Катар. Државата од Персискиот Залив учествува со една третина од глобалното снабдување, како важен нуспроизвод на течниот природен гас (LNG). Аналитичарите велат дека глобалните синџири на снабдување во производството би можеле да бидат погодени како последица – од производството на автомобили до електроника.

„Фосилните горива и петрохемиските суровини се протегаат низ длабоките водоводни цевки на модерната економија“, напишаа аналитичарите во Сосиете Женерал во белешка до клиентите. „Влоговите од овој конфликт се огромни за глобалната економија. Доколку Ормутскиот теснец остане ефикасно блокиран со месеци, прекините во синџирите на снабдување надвор од енергијата – од храна до полупроводници – ќе станат толку критични што ризикот од сценарио слично на Ковид плус шокот меѓу Русија и Украина би бил тешко да се исклучи.“

Заедно со повисоката инфлација, се очекува економскиот раст да биде намален низ целиот свет. Домаќинствата имаат малку простор да издржат повисоки цени, додека бизнисите веќе отпуштаа работници во неколку земји пред почетокот на војната во Иран.

„Барклис“ проценува дека во сценарио каде цените на нафтата во просек ќе достигнат 100 долари во 2026 година – како што беше случајот во 2022 година – глобалниот раст би бил за 0,2 процентни поени понизок, на 2,8% оваа година, додека вкупната инфлација би била за 0,7 процентни поени повисока, на 3,8%, отколку што би било поинаку.

Некои економисти предупредуваат дека продолжената војна би можела да ги зголеми цените на нафтата над 170 долари за барел, предизвикувајќи глобална рецесија. Велика Британија, еврозоната и Јапонија се на штрек. Експертите предупредуваат дека поострата распродажба на глобалните пазари би можела да ги засили влошените перспективи – откривајќи фрактури во финансискиот систем. Стравувањата растат поради приватните кредитни пазари, додека пукањето на меурот поттикнат од вештачка интелигенција во технолошките проценки би можело да предизвика катастрофа.

Владите истражуваат итна енергетска поддршка за потрошувачите кои веќе се погодени од кризата со трошоците за живот. Но, среде очекувањата централните банки да ги зголемат каматните стапки како одговор на инфлацискиот шок, трошоците за позајмување растат – потенцијално влијаејќи на нивниот капацитет да одговорат.

Постојат надежи дека последиците сè уште можат да се контролираат. И покрај тоа што се растресени, падот на глобалните финансиски пазари останува релативно пригушен. Заканите за царини на Трамп во април минатата година имаа многу поголемо влијание.Делумно причината е контекстот на најновиот шок на цените на енергијата. Условите се различни од 2022 година. Тогаш, скоковите на цените на нафтата и гасот поради војната на Русија во Украина додадоа на инфлаторните ефекти од пост-Ковид економското рестартирање. Затрупаните потрошувачи имаа незаситен апетит за стоки и услуги. Владите и централните банки притискаа да ја стимулираат активноста, а пазарите на трудот беа намалени.

„Резултатот денес во случај на долготрајна војна би бил интензивен шок во понудата што ќе се соочи со многу послаб раст на побарувачката“, рече Калум Пикерин, главен економист во Пил Хант.

По бумот на шкрилестиот гас, САД се во голема мера енергетски независни. Помалку од една десетина од нивните резерви на нафта минуваат низ Хормуз. Кина има акумулирано огромни резерви на нафта. Европските земји – повеќето се нето увозници на енергија – веројатно ќе бидат најтешко погодени од последиците, но се залагаат за диверзификација на снабдувањето од 2022 година. Капацитетот за обновлива енергија, исто така, се зголеми.

Иако постојат јасни паралели со енергетските шокови од 1970-тите, светската економија во 2026 година ја намали својата зависност од фосилните горива. Некои проценки сугерираат дека енергетската интензивност – потрошувачката на енергија по единица економски производ – опаднала за околу 70% од средината на 1970-тите. За разлика од инвазијата на Кремљ врз Украина, кога западните земји инсистираа трајно да ја исклучат руската енергија од нивните синџири на снабдување, аналитичарите гледаат сакаат крај на војната во Иран што ќе овозможи закрепнување.

„Клучната разлика е во тоа што сегашните прекини во снабдувањето се привремени. Да, има многу неизвесност околу времетраењето на прекинот, но на крајот, снабдувањето ќе се врати“, рече Ворен Патерсон, раководител на стратегијата за енергија на стоки во холандската банка ING.

Сепак, долгорочните последици се сè уште веројатни.Светската економија е повеќе меѓусебно поврзана отколку во 1970-тите. Со маршот на глобализацијата и синџирите на снабдување глобалната трговија со стоки и услуги порасна од 42% од светскиот БДП во 1980 година на повеќе од 60% до средината на 2000-тите. Но, меѓузависен свет, во ерата на растечки конфликти и геополитички тензии е поризичен и нема основа за одржлив економски модел.

Како одговор, „ниршоринг“ и „френдшоринг“ станаа модни зборови за мултинационалните компании, бидејќи компаниите ги насочуваат синџирите на снабдување кон политички здружени и соседни земји за да ја зајакнат својата отпорност.

Во пресрет на конфликтот во Иран, овој императив беше нагласен од тесните грла во снабдувањето по олеснувањето на блокадите поради Ковид,рекините од блокирањето на Суецкиот канал од страна на „Евер Гивен“ и нападите на бунтовниците Хути врз бродовите на Црвеното Море по израелската инвазија на Газа. Зголемените геополитички тензии и царинските војни на Трамп дополнително ги забрзаа работите.

Економистите велат дека фрагментацијата на глобалната економија би можела да додаде трајни дополнителни трошоци, со потенцијал да ја поттикне инфлацијата на краток рок, а истовремено да го оптовари растот на долг рок.

Веи Јао, економист во „Сосиете женерал“, рече дека конфликтот ги ставил светските централни банки „на милост и немилост на војната“. „Постојат моменти кога мора да се приближите до работ за да се сетите зошто не смеете да го преминете. Можеби сме во еден од тие моменти.“ (Гардијан)