Светлата Месечина оваа година ќе го отежни набљудувањето на метеорскиот дожд Ета Акварид

Метеорскиот дожд Ета Акварид, формиран од остатоците од Халеевата комета, ќе го достигне својот врв во ноќта од вторник кон среда, но светлата месечина ќе го отежни набљудувањето оваа година.

Набљудувачите на јужната хемисфера обично можат да видат околу 50 метеори на час за време на врвот, но поради светлата Месечина, тој број би можел да се преполови. На северната хемисфера се очекуваат помалку од 10 метеори на час.

Тери Ги, директорка на Планетариумот Барлоу во Висконсин, рече дека сцената на северната хемисфера нема да биде особено импресивна. Таа додаде: „За нас на северната хемисфера, нема да биде толку импресивна. Колку сте подалеку на југ, толку подобро ќе ја видите.“

Метеорските дождови се случуваат кога Земјата поминува низ траги од остатоци оставени од комети или астероиди. Овие фрагменти влегуваат во атмосферата на Земјата со голема брзина и создаваат светлосни траги што набљудувачите ги гледаат како ѕвезди што паѓаат.

Ета Акваридите потекнуваат од една од најпознатите комети. Халеевата комета поминува покрај Земјата приближно на секои 76 години за време на својата орбита околу Сонцето, а нејзиното следно поминување се очекува во 2061 година.

За набљудување на метеори, се препорачува да се излезе пред зори, подалеку од градските светла и високите згради, за да биде што е можно поотворен погледот на небото. Во овој случај, може да помогне и место кое е затемнето од опаѓачката испакната Месечина, која ќе биде осветлена за 84 проценти.

Астрофизичарот Нико Адамс од SSP International, непрофитна организација која го промовира STEM образованието, објасни што треба да бараат набљудувачите на небото. „Барате светли траги кои се појавуваат во аголот на вашето око за дел од секундата“, рече тој.

Експертите советуваат набљудувачите да понесат ќебиња и лежалки, да не гледаат во своите телефони и да им дадат време на очите да се прилагодат на темнината. Погледот треба да биде насочен кон исток, во близина на соѕвездието Водолија и светлата ѕвезда Ета Акварид.