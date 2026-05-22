Рекордни 274 алпинисти се искачија на Монт Еверест за еден ден

Рекордни 274 алпинисти се искачија на Монт Еверест во средата, што е најголем број алпинисти кои го достигнале врвот од јужната страна на планината за еден ден, изјави непалски функционер за планинарење.

Тоа е речиси 50 повеќе од претходниот максимум од 223 поставен на 22 мај 2019 година, иако вкупниот број бил поголем тој ден бидејќи некои алпинисти стигнале до врвот од северната страна на планината во Тибет. Кина не издала дозволи за искачување на северната страна оваа година, според извештаите.

Риши Бандари, генерален секретар на Здружението на оператори на експедиции на Непал, ја потврди бројката за Си-Ен-Ен, припишувајќи ги добрите временски услови и големиот број алпинисти кои чекаат да се искачат на врвот висок 8.848 метри. Силни ветрови се прогнозираат за подоцна во текот на неделата, рече Бандари.

Пренатрупаноста е растечки проблем на Еверест со години, а една озлогласена фотографија од 2019 година направена од алпинистот Нирмал Пурџа покажува долга линија алпинисти кои се собираат на изложен гребен чекајќи да стигнат до врвот. Тој тогаш изјави дека имало околу 320 луѓе во редот до врвот во област позната како „зона на смртта“.

Највисоката планина во светот, Монт Еверест, има клучен прозорец напролет за алпинистите кои се надеваат дека ќе го достигнат врвот, што обично се случува од средината до крајот на мај. Суровите зимски ветрови се смируваат во овој период, овозможувајќи им на алпинистите подобро да се искачат до врвот.

Оваа година, годишната пролетна сезона на искачување започна откако блокадата на рутата до врвот предизвика прекини за стотици надежни алпинисти.

Глечерскиот мраз што ја попречуваше патеката ги држеше алпинистите заглавени во Базниот камп, додека специјализираните работници на голема надморска височина, познати како „лекарите на ледените падови“, работеа со недели за да го отстранат големиот замрзнат блок, познат како серак.

Рутата конечно беше отклучена на 13 мај, но доцнењето предизвика страв од пренатрупаност на планината, поради натрупувањето на алпинисти и пократкиот прозорец за нив да стигнат до врвот.