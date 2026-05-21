Дрвјата ублажуваат речиси половина од урбаното затоплување, но водата е проблем

Ново истражување објавено во средата покажа дека дрвјата во светските градови ублажуваат речиси половина од ефектот на урбаниот топлотен остров, но најсиромашните и најжешките градови сè уште имаат премалку корист.

Студија објавена во списанието Nature Communications покажа дека крошните на дрвјата, преку сенката и водената пареа, ги намалуваат температурите во светските градови за просечно 0,15 степени Целзиусови.

Без дрвја, урбаните области би биле просечно за 0,31 степени Целзиусови потопли поради ефектот на урбаниот топлотен остров, кој е одвоен од климатските промени предизвикани од согорувањето на фосилни горива.

Истражувачите анализирале речиси 9.000 големи градови на Земјата, мерејќи ги температурите во сегменти од околу 150 градски блокови. Овој пристап овозможил попрецизен запис за ефектот на ладење по населба, па така, на пример, дрвјата во Централниот парк во Њујорк не биле сметани како заштита од погусто населени области на километри оддалеченост.

Околу 185 милиони луѓе во 31 голем град веќе доживуваат просечно заладување од најмалку 0,3 степени Целзиусови. Сепак, главниот автор на студијата, Роб МекДоналд од Nature Conservancy, предупреди на нееднаквоста:

„Кога ќе ги погледнете градовите глобално, има многу, многу градови, особено во земјите во развој, кои имаат многу малку дрвја.“

Во 20 градови со најмалку три милиони жители, жителите доживуваат помалку од 0,05 степени Целзиусови ладење, а во Дакар, Џеда, Кувајт и Аман, каде што живеат повеќе од 15 милиони луѓе, ефектот е речиси непостоечки.

На другиот крај од спектарот се Берлин, Атланта, Москва, Вашингтон, Сиетл и Сиднеј, градови со поголема покриеност со дрвја. Истражувачите велат дека побогатите градови и населби имаат тенденција да имаат повеќе зелени површини поради поголемите парцели, приватната сопственост и поголемото политичко влијание од жителите.

Авторите истакнуваат дека градовите, особено потоплите и посиромашните, можат да ја зголемат покриеноста со дрвја, но дека можностите се ограничени од достапноста на вода, земјиште и соодветни растителни видови.

МекДоналд порача: „Дрвјата нема да нè спасат од климатските промени“.