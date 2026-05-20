„Волво“ најави нов тренд: Време е да се врати караванот

Во САД, Ford Explorer е главниот виновник, додека во Европа Toyota RAV4 и Honda CR-V ја завршија работата. Погодивте, зборуваме за манијата по SUV возила.

Таквата промена во вкусот на клиентите полека доведе до исчезнување на караванот. Штета, бидејќи караваните се токму она што многу возачи всушност би требало да го посакаат. Иако повеќето купувачи мислат дека им треба SUV возило, караваните често нудат исто ниво на практичност, додека имаат подобри возни карактеристики и се попристапни.

Во Volvo добро го разбираат ова, но всушност не го користат своето богато наследство. Шведскиот производител создаде некои од најзначајните каравани во автомобилската историја, а сега има индикации дека ваквите модели би можеле да се вратат.



Во разговор за Motor1, извршниот директор на Volvo, Хакан Самуелсон, рече дека верува оти пазарот можеби отишол предалеку во насока на доминација на теренските возила.

„Американските клиенти веројатно најдобро знаат, но мислам дека веруваме дека пазарот можеби отишол малку предалеку во насока која се базира исклучиво на теренски возила. Не верувам дека за десет години ќе имаме само SUV модели кај Volvo“, рече Самуелсон.



Тој додаде дека има неколку причини зошто производителите треба да ги преиспитаат пониските автомобили како што се караваните.

„Отпорот на воздухот е една од причините, бидејќи зборуваме за досег, а ако автомобилот има понизок преден дел, сè станува полесно и поефикасно“, објасни тој.

Самуелсон, исто така, верува дека новата генерација купувачи би можела да ги промени трендовите на пазарот. Според него, некои од помладите купувачи би можеле да почнат да се оддалечуваат од големите теренски возила што ги возеле нивните родители, што би можело да отвори простор за враќање на караванот.

Тој, исто така, потврди дека Volvo веќе размислува за нови каравански модели.

„Не мислам дека откривам премногу ако кажам дека за пет години нема да имаме само SUV модели“, заклучи Самуелсон.