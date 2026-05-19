Ѕирнете во приватниот авион на Хари и Меган од 7,3 милиони долари

Принцот Хари и Меган Маркл можеби се откажале од својот кралски начин на живот, но тоа не значи дека двојката се откажала од малите луксузи на животот. Според извештаите, Сасексови се познати по тоа што патуваат со стил, честопати избирајќи приватен авион за меѓународни патувања.

Внатре во приватниот авион на војводата и војвотката од Сасекс

Иако принцот Хари бил забележан на комерцијални летови во минатото, двојката наводно се одлучила за приватност со раскошен авион Цесна со 12 седишта, кој може да достигне брзина од 592 милји на час. Луксузниот авион наводно се одликува со LED осветлување со прекинувач за затемнување, вграден Wi-Fi и бироа за Меган да работи на нејзините бизнис планови „As Ever“ и бањи доволно големи за брзо менување гардероба.

Принцот Хари претходно сподели увид во нивниот приватен авион во документарецот на Netflix, „Хари и Меган“, кој се емитуваше во 2022 година. Просторниот план беше доволно голем за да ги задоволи нивните домашни кучиња, кои имаа доволно простор да шетаат и да се сместат во кревети за кучиња. Хари, Меган и нејзината мајка, Дорија Рагланд, сите беа сместени во удобни приватни седишта.

Беше објавено дека Сасексови претходно избрале да летаат со приватен авион кога дошле во Лондон за платинастиот јубилеј на покојната кралица во 2022 година; одлука што веројатно ја донеле од леснотија и удобност, со оглед на тоа што тоа бил првиот лет на долги релации на нивните деца во Велика Британија.

Механизмите на нивниот авион Цесна се дизајнирани по мерка за да обезбедат „непречени и безбедни летови“, вклучувајќи високофункционални карбонски сопирачки, ефикасност на горивото и моќен електричен навигациски систем за да се обезбеди беспрекорно летање.

Според „Либерти Џет“, приватниот авион на Хари и Меган моментално се продава за околу 7.395.000 долари (5.675.588 фунти), и тоа пред да се ангажира пилот! Не е познато дали го купиле сами или го изнајмуваат за нивните трансатлантски патувања.

Кога не го зголемуваат луксузот на 32.000 стапки, познато е дека принцот Хари и Меган летаат со „Бритиш ервејс“. За време на нивното кратко запирање во Лондон на враќање од Нигерија во мај оваа година, беше објавено дека двојката летала во делот од прва класа на Боингот 777.

Кралски воздушни милји

Не само принцот Хари и Меган имаат пристап до приватно патување со авион како превозно средство. Високите членови на кралското семејство – заедно со премиерот – имаат право да го користат RAF Voyager во одредени прилики.

Авионот Ербас А330 беше пренаменет за употреба од страна на британската влада во 2015 година, по цена од 10 милиони фунти. На барање на кралот, резервоарите за гориво беа наполнети со 40 проценти одржливо гориво за авијација.

Во финансиската 2022 до 2023 година, кралот Чарлс летал девет пати со приватен авион, според додаток објавен со годишниот извештај за суверен грант од Бакингемската палата, во кој се детално опишани службените патувања на кралското семејство што надминуваат 17.000 фунти или повеќе по патување.