Американска компанија развива пловечки центри за вештачка интелигенција на море кои би се напојувале од бранови

Американската компанија Panthalassa собра 140 милиони долари за развој на автономни пловечки јазли за вештачка интелигенција на море и планира да го распореди првиот пилот-систем во Северниот Пацифик во 2026 година.

Компанијата сака да премести дел од компјутерската инфраструктура за вештачка интелигенција од копно во океан. Наместо традиционални центри за податоци, нејзините јазли би користеле енергија од бранови за производство на електрична енергија, морска вода за ладење и испраќање одговори на прашања поврзани со вештачката интелигенција назад на копно преку сателити во ниската Земјина орбита.

Panthalassa наведува дека собрала 140 милиони долари во новата инвестициска рунда, со што вкупното финансирање достигна 210 милиони. Рундата ја водеше Питер Тиел, коосновач на Palantir, а парите треба да се искористат за завршување на пилот-производствен објект во близина на Портланд, Орегон, и распоредување на серијата Ocean-3 во текот на 2026 година.

Според планот на компанијата, пловечките системи би биле посоодветни за вештачката интелигенција, односно фазата во која веќе обучен модел одговара на барањето на корисникот. Извршниот директор и ко-основач Гарт Шелдон-Кулсон изјави:

„Изградивме технолошка платформа која работи во регионите со најголем енергетски густ бран на планетата, далеку од брегот, и го претвора тој ресурс во сигурна чиста енергија.“

Сепак, таков модел има сериозни ограничувања. За разлика од копнените центри кои се потпираат на мрежи со оптички влакна со висок капацитет, пловечките центри би морале да користат сателитски врски, што може да ја забави размената на податоци. Поправките и одржувањето во тешки морски услови се дополнителен проблем, бидејќи солената вода, бурите и постојаното движење ставаат дополнителен товар на опремата.

Слични проекти претходно беа тестирани од Microsoft преку проектот Natick, додека подводни или пловечки центри за податоци беа истражувани и од компании во Кина и Сингапур. Panthalassa сега се обидува да ја комбинира енергијата на брановите, ладењето со морска вода и чиповите со вештачка интелигенција во систем кој, доколку се докаже како одржлив, би можел да го намали притисокот врз електричната мрежа и копнениот простор.