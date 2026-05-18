„Трпезата на наследството“: Турската кујна се слави цела недела низ светот

Неделата на турската кујна се слави секоја година во периодот од 21 до 27 мај, а манифестацијата се организира под покровителство на првата дама, нејзината екселенција Емине Ердоган. Годинешната тема на Неделата на турската кујна е „Трпезата на наследството“ и ја претставува турската кујна како живописно, споделено културно наследство, кое се развивало со векови преку миграција, ритуали, колективен придонес и долгогодишна традиција.

Неделата на турската кујна се прославува во Турција и во турските дипломатски мисии и културни центри низ целиот свет, а активностите вклучуваат различни настани со кои се претставува богатото кулинарско наследство на земјата, вклучувајќи и заеднички вечери, соработка на турски со странски готвачи, практични работилници за традиционални методи на готвење, какви што се месење на лебот јуфка, подготовка на бавно готвени јадења и печење на отворен оган. Дополнително, предвидени се и дегустации и презентации на историски рецепти, состојки и техники на готвење, како и на рецепти кои ги истакнуваат јадењата што се развиле под влијание на миграцијата и населувањето, одразувајќи ги регионалните разлики што постојат денес.

Во фокусот на годинешната Недела на турската кујна се јадења кои ги истакнуваат и културното богатство и кулинарската извонредност на Турција, како кешкек, баклава, манти, долма и хелва. Истовремено, оваа манифестација ги потсетува љубителите на храна да запомнат дека не се важни само уникатните вкусови што ги откриваме при уживањето во турските специјалитети, туку и споделеното наследство на нашите трпези.

