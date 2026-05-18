„Трпезата на наследството“: Турската кујна се слави цела недела низ светот

18/05/2026 12:32

Неделата на турската кујна се слави секоја година во периодот од 21 до 27 мај, а манифестацијата се организира под покровителство на првата дама, нејзината екселенција Емине Ердоган. Годинешната тема на Неделата на турската кујна е „Трпезата на наследството“ и ја претставува турската кујна како живописно, споделено културно наследство, кое се развивало со векови преку миграција, ритуали, колективен придонес и долгогодишна традиција.

Долма

Неделата на турската кујна се прославува во Турција и во турските дипломатски мисии и културни центри низ целиот свет, а активностите вклучуваат различни настани со кои се претставува богатото кулинарско наследство на земјата, вклучувајќи и заеднички вечери, соработка на турски со странски готвачи, практични работилници за традиционални методи на готвење, какви што се месење на лебот јуфка, подготовка на бавно готвени јадења и печење на отворен оган. Дополнително, предвидени се и дегустации и презентации на историски рецепти, состојки и техники на готвење, како и на рецепти кои ги истакнуваат јадењата што се развиле под влијание на миграцијата и населувањето, одразувајќи ги регионалните разлики што постојат денес.

Кешкек

Во фокусот на годинешната Недела на турската кујна се јадења кои ги истакнуваат и културното богатство и кулинарската извонредност на Турција, како кешкек, баклава, манти, долма и хелва. Истовремено, оваа манифестација ги потсетува љубителите на храна да запомнат дека не се важни само уникатните вкусови што ги откриваме при уживањето во турските специјалитети, туку и споделеното наследство на нашите трпези.

(Комерцијален текст)

Поврзани содржини

Анкета: Американците не ги сакаат центрите за податоци во соседството
„Гугл“ воведува измени за корисниците на „Gmail“
Хрват објави добитно ливче на интернет. Некој му ги зел парите
Голема дебата на интернет за „Одисеја“ на Кристофер Нолан. Во критиките се вклучи и Илон Маск
Авион на Квантас бил пренасочен откако патник каснал член на екипажот
По Фолксваген, и Мерцедес размислува за производство на оружје
Не дозволувајте јагодите да се расипат. Еве како да ги одржите свежи подолго
Црниот чај може значително да го намали ризикот од срцеви заболувања

Најчитани