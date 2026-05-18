Анкета: Американците не ги сакаат центрите за податоци во соседството

Ситуацијата со компаниите што ја занемаруваат цивилната инфраструктура во корист на градење и одржување центри за податоци станува сè посериозна.

Технолошките компании инвестираат огромни суми пари во последните години за изградба на центри за податоци потребни за развој на вештачка интелигенција, но јавноста не изгледа премногу ентузијастична за идејата за појава на вакви објекти во нивните населби.

Новата анкета на Галуп покажува дека 71 процент од Американците се противат на изградбата на центар за податоци со вештачка интелигенција во нивната локална заедница. Речиси половина од испитаниците, 48 проценти, велат дека се „силно против“, додека само седум проценти од анкетираните силно ги поддржуваат ваквите проекти во близина на нивните домови.

Потрошувачка на енергија, вода и бучава

Причините за отпор најчесто се поврзани со инфраструктурата и еколошките проблеми. Големите центри за податоци зафаќаат огромни површини земјиште, трошат огромни количини електрична енергија и вода и често произведуваат постојана бучава од системите за ладење и генераторите.

Половина од испитаниците кои се противат на изградбата наведоа загриженост за оптоварувањето на ресурсите како што се електричната мрежа, потрошувачката на вода и уништувањето на шумите. Дополнителни 16 проценти споменаа проблеми како што се бучавата, загадувањето со светлина и топлина, како и квалитетот на воздухот и водата. Енергијата станува особено чувствително прашање. Во некои делови од САД, сметките за електрична енергија веќе растат поради зголемената потрошувачка на центрите за податоци, додека некои локални заедници стравуваат дека технолошките компании би можеле да добијат приоритет за снабдување со електрична енергија.

Жителите на областа на езерото Тахо, на пример, сè уште не знаат како ќе изгледа нивното снабдување со електрична енергија по 2027 година, бидејќи нивниот сегашен снабдувач одлучи да го префрли својот фокус конкретно на центрите за податоци.

Бумот на вештачката интелигенција има физичка цена

Иако вештачката интелигенција често се смета за „виртуелна“ технологија, нејзиниот развој зависи од огромна физичка инфраструктура. Моделите на вештачка интелигенција бараат илјадници специјализирани чипови, постојано ладење и непрекинат пристап до енергија. Компании како OpenAI, Google, Meta и Microsoft моментално инвестираат десетици милијарди долари во проширување на капацитетот, обидувајќи се да обезбедат што е можно повеќе компјутерска моќ пред конкуренцијата.

Во исто време, сè повеќе локални заедници прашуваат кој всушност плаќа за револуцијата на вештачката интелигенција.

SpaceX и контроверзните генератори на гас

Контроверзноста околу центрите за податоци дополнително се интензивираше откако одделот за вештачка интелигенција на SpaceX, порано познат како xAI, ја прошири употребата на гасни турбини во центар за податоци во Мисисипи и покрај тужбата во која се тврди дека се прекршени американскиот Закон за чист воздух. Слични енергетски системи користат и други технолошки компании за да обезбедат доволно енергија за инфраструктурата на вештачката интелигенција.

Од друга страна, некои испитаници гледаат одредени придобивки од изградбата на центри за податоци. Меѓу оние кои ги поддржуваат ваквите проекти, 55 проценти ги наведуваат новите работни места како главна причина, додека две третини споменуваат пошироки економски придобивки за локалната заедница.

Интересно е што само мал број испитаници ги поддржуваат центрите за податоци за развој на самата вештачка интелигенција. Само шест проценти од оние кои ја поддржуваат изградбата веруваат дека вештачката интелигенција е „иднината“ или неизбежна насока за развој на технологијата.

Локалниот отпор се претвора во политички проблем

Отпорот кон центрите за податоци веќе почна да се преведува во конкретни политички одлуки. Градскиот совет на Монтереј Парк неодамна ја забрани изградбата на нови центри за податоци во рамките на градските граници. Во Њујорк, пратениците предлагаат тригодишен мораториум за нови центри за податоци, додека на федерално ниво се водат дискусии за можна национална пауза за нови проекти.

Во исто време, гувернерот на државата Мејн минатиот месец отфрли закон со кој привремено ќе се забрани изградбата на центри за податоци што трошат најмалку 20 мегавати енергија.

Како што индустријата за вештачка интелигенција продолжува брзо да расте, конфликтот помеѓу технолошките амбиции и локалните интереси би можел да стане едно од клучните инфраструктурни прашања во наредните години, заклучува Engadget.