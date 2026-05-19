Лансиран сателитот „Smile“ што ќе ја следи интеракцијата на вселенските промени врз Земјиното магнетно поле

19/05/2026 10:33

 Европска вселенска агенција денеска покрена нова мисија што ќе истражува како магнетното поле на Земјата реагира на вселенските временски промени.

Сателитот „Smile“ (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) беше лансиран од европскиот вселенски центар во Куру, Француска Гвајана, на ракета носач од типот „Vega-C“. Тој е опремен со четири мерни инструменти дизајнирани да ги следат промените во сончевиот ветер и високoенергетските сончеви блесоци. 

Мисијата има за цел да го подобри разбирањето на интеракцијата меѓу сончевиот ветер и Земјината магнетосфера и појавите како што е поларната светлина (aurora borealis).

Во проектот што се реализира преку европско-кинеска соработка учествуваат и Германија, Австрија и Швајцарија.

Сателитот ќе биде поставен во ниска орбита на околу 700 километри, а подоцна ќе премине во елиптична орбита што ќе достигнува до околу 121.000 километри оддалеченост од Земјата. 

