Синот на основачот на „Манго“ уапсен поради смртта на таткото

Џонатан Андич, син на основачот на модната куќа „Манго“, Исак Андич, е приведен како дел од истрагата за смртта на неговиот татко, потврди каталонската полиција. Џонатан Андич бил сам со својот 71-годишен татко кога модниот магнат почина во планините Монсерат во близина на Барселона.

Властите во времето на неговата смрт изјавија дека Исак Андич паднал од голема висина во близина на пештерите Салнитре во Колбат, област позната по своите стрмни карпи и клисури. Истражителите првично го третираа случајот како несреќа, а првичните наоди сугерираа дека еден од најбогатите луѓе во Шпанија можеби се лизнал.

Судијата го затвори случајот во јануари 2025 година откако не пронајде докази за кривично дело. Но, истражителите од каталонската регионална полиција, Мосос д’Есквадра, заедно со обвинителите и судот, ја отворија истрагата во октомври 2025 година поради наводни недоследности во исказот на Џонатан Андич.

Шпанскиот весник „Ел Паис“ објави во тоа време дека властите го конфискувале мобилниот телефон на Џонатан Андич кратко време по неговата смрт. Весникот се осврна и на сведочењето на партнерката на Исак, професионалната голферка Естефанија Кнут, која го опиша повремено затегнатиот однос меѓу таткото и синот.

Според „Ел Паис“, двајцата се судриле околу улогата на помладиот Андик во компанијата. Исак Андик наводно му предал повеќе оперативни овластувања на Џонатан во 2014 година, но една година подоцна повторно ја повратил построгата контрола врз компанијата по деловните проблеми на „Манго“.

Кнут наводно бил вмешана и во финансиски спор со трите деца на Исак во врска со тестаментот на основачот на „Манго“. Властите во овој момент објавуваат многу малку детали за истрагата.

Џонатан Андич негира каква било одговорност за смртта на неговиот татко и тврди дека станува збор за несреќа. Тој ја започна својата професионална кариера во „Манго“ во 2005 година откако студирал аудиовизуелни комуникации во Соединетите Држави и деловно образование во Шпанија.

Две години подоцна, тој го презеде управувањето со линијата „Манго Мен“, а во времето на смртта на неговиот татко, беше потпретседател на одборот на директори на компанијата.

Исак Андич, сефардиски Евреин, е роден во Истанбул и се пресели со своето семејство од Турција во Барселона кон крајот на 1960-тите. Тој ја отвори првата продавница на „Манго“ во 1984 година на Пасео де Грација, позната шопинг-улица во Барселона, со помош на неговиот постар брат Нахман. Продавницата брзо станала огромен успех.

Шпанија штотуку излегуваше од диктатурата што заврши со смртта на генералот Франциско Франко во 1975 година, а потрошувачите бараа помодерна облека. Брендот „Манго“ брзо се прошири низ цела Шпанија и станал една од водечките светски модни групи, со околу 2.850 продавници низ целиот свет.

Компанијата продава деловна и секојдневна облека, работи на повеќе од 120 пазари и вработува повеќе од 16.400 луѓе, според нејзината веб-страница. Според списанието „Форбс“, Исак Андич имал богатство проценето на 4,5 милијарди долари во времето на неговата смрт.