Братот на принцезата Дајана, Чарлс Спенсер, се ожени со Кет Џарман на приватна свадба во Аризона

Братот на принцезата Дијана, Чарлс Спенсер, повторно се ожени.

Деветтиот Ерл Спенсер, 61, се ожени со археологот и ко-водителка на подкаст, професорката Кет Џарман (43), на приватна церемонија во Аризона во петок, 15 мај, потврдува PEOPLE.

„Двајцата се чувствуваме неверојатно среќни што напредувавме од колеги, во пријателство, во длабока љубов и поврзаност“, рекоа тие во заедничка изјава споделена со PEOPLE. „Секоја фаза од нашата врска е поткрепена со смеа и споделуваме страст за живот.“

Парот првпат се сретна откако Чарлс – кој е автор на девет книги – беше замолен да го рецензира бестселерот на Џарман за 2021 година, „Речни кралеви“, центриран на нејзината специјализирана тема за Викинзите.

Нивната врска еволуираше оттаму, а подоцна двојката соработуваше на археолошки ископувања и заедно беше домаќин на подкаст пред да ја потврди својата романса во октомври 2024 година.

Двојката ја избра Аризона – со иконскиот Катедрален камен во Седона како позадина на свадбените фотографии – како место за нивната интимна церемонија.

Џарман носеше бледо син фустан без ракави со детали за исечоци на половината, додека Спенсер се одлучи за темно одело во комбинација со светло сина кошула со отворена јака за опуштената церемонија. На друга фотографија, Џарман направи насмеано селфи со Спенсер.

Овој брак е четврти брак за Спенсер. Помладиот брат на покојната принцеза Дајана претходно беше во брак со Викторија Локвуд од 1989 до 1997 година, со Каролин Фројд од 2001 до 2007 година и со Карен Спенсер од 2011 година до нивниот развод минатата година.

Во јуни 2024 година, авторот и историчар објави дека тој и Карен, канадска филантропка, се разведуваат по 13 години брак. Разводот беше финализиран во декември 2025 година. Поранешната двојка има ќерка, 13-годишната Шарлот Дајана.

Спенсер е татко и на шест други деца од претходните бракови. Џарман претходно беше омажена и е мајка на два сина со поранешниот сопруг Том Џарман.

Веста за врската на Спенсер и Џарман се појави по распадот на неговиот брак со грофицата Карен Спенсер, со која се венча во Алторп Хаус во 2011 година. Нивниот разделба подоцна стана спорна откако Џарман поднесе тужба против Карен, тврдејќи злоупотреба на лични информации за откривање на нејзината дијагноза за мултиплекс склероза. Тужбата беше решена кон крајот на 2025 година.

Во разговор за Дејли Меил, Џарман рече дека ѝ била дијагностицирана мултиплекс склероза во 2016 година додека го завршувала докторатот и одлучила да ја задржи состојбата во тајност. Таа тврди дека Карен дознала за дијагнозата преку заеднички познаник, а подоцна им ја открила на Ерл Спенсер и персоналот во Алторп Хаус.

Карен негираше одговорност, а „Тајмс“ објави дека таа тврдела дека секое споменување на состојбата на Џарман било „целосно легитимно и оправдано“. Таа, исто така, тврдела дека дознала за дијагнозата додека истражувала гласини дека Чарлс и Џарман имале афера за време на нејзиниот брак со грофот Спенсер.

Во судските поднесоци поднесени во 2024 година, Карен го обвинила својот поранешен сопруг за „долгорочна“ афера со Џарман – нешто што и Спенсер и Џарман „категорично“ го негираа.

Во последниве години, Спенсер и Џарман сè повеќе ги мешаа своите лични и професионални животи, ко-водејќи го историскиот подкаст на „The Rabbit Hole Detectives“ заедно со преподобниот Ричард Коулс и појавувајќи се заедно јавно на историски проекти и археолошки ископувања.