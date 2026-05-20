Храна што го намалува холестеролот, а не ја јадеме доволно

Иако промената на навиките во исхраната може да изгледа напорна и скапа на прв поглед, има голем број намирници достапни што можат да помогнат во намалувањето на холестеролот и да придонесат за подобро чувство и повеќе енергија.

Што предизвикува висок холестерол?

„Лошиот“ холестерол, или LDL, го сочинува поголемиот дел од холестеролот во телото. Неговиот вишок може да се акумулира на ѕидовите на крвните садови, што го зголемува ризикот од срцеви заболувања и мозочен удар.

Според Медицинскиот факултет Харвард, преминувањето на исхрана богата со полинезаситени масти, кои директно го намалуваат LDL, и храна со растителни стероли и станоли, кои ја блокираат апсорпцијата на холестерол, може да помогне во намалувањето на неговите нивоа.

Диететичарката и експертка за одржливи прехранбени системи Кристина Маниан објасни дека храната богата со растворливи влакна и оние со антиинфламаторни својства исто така играат важна улога.

„Растворливите влакна се врзуваат за холестеролот во дигестивниот тракт и помагаат да се отстрани од телото пред да стигне до крвотокот“, рече Маниан.

Храна што може да помогне во намалувањето на LDL

Авокадо

Авокадото е богато со мононезаситени масти, влакна и растителни стероли, кои може да помогнат во намалувањето на холестеролот.

Мешунки

Гравот, леќата, наутот и грашокот се богати со растворливи влакна, кои може да помогнат во намалувањето на холестеролот. Тие исто така се варат подолго време, па затоа ве одржуваат сити подолго време, што ги прави добар избор за одржување на здрава тежина.

Бадеми

Поради нивната комбинација од здрави незаситени масти, влакна и антиоксиданси како витамин Е, бадемите можат да помогнат во намалувањето на LDL. Студиите покажаа дека замената на вашите вообичаени грицки со бадеми може да има позитивен ефект. Во една студија, бадемите го намалија холестеролот повеќе од крекерите со ист број калории.

Овес

Производите од овес содржат растворливо влакно наречено бета-глукан, кое помага во отстранувањето на жолчните киселини што содржат холестерол од цревата и може да го намали LDL кај луѓе со нарушувања на липидите во крвта. Препорачаниот дневен внес е од пет до десет грама влакна, што е околу една и пол до две чаши варена овесна каша.

Темно чоколадо

Кога се јаде умерено, темното чоколадо може да помогне во намалувањето на LDL холестеролот и да придонесе за здравјето на срцето. Се препорачува мала количина чоколадо со висока содржина на какао.

Диететичарката Ли Ен Вајнтрауб вели дека и други намирници можат да помогнат во намалувањето на холестеролот, вклучувајќи тофу и едамаме, лиснати зеленчуци како брокула и кељ, и овошје како јаболка и цитрусни овошја.