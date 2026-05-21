Случаите на гонореја и сифилис уриваат рекорди во Европа

Сексуално преносливите инфекции се зголемуваат низ Европа, а стапките на сифилис и гонореја достигнале рекордни нивоа во 2024 година, според најновите бројки објавени во четврток.

Европскиот центар за превенција и контрола на болести пријави повеќе од 106.000 случаи на гонореја во Европа во 2024 година, што е зголемување од 4,3 проценти во однос на претходната година и над 300 проценти од 2014 година. Ова беше највисока регистрирана стапка откако агенцијата започна со следење на сексуално преносливите инфекции во 2009 година.

Бројките не изгледаат подобро за други инфекции. Близу 46.000 случаи на сифилис беа пријавени во 2024 година, што е зголемување од 8 проценти во однос на 2023 година и повеќе од двојно поголема стапка од 2015 година.

„Нелекувани, овие инфекции можат да предизвикаат сериозни компликации, како што се хронична болка и неплодност, а во случај на сифилис, проблеми со срцето или нервниот систем“, рече Бруно Чианчо, експерт за преносливи болести и болести што може да се спречат со вакцинација во ECDC.

Европа се бори да ги стави под контрола сексуално преносливите инфекции, а бројките се зголемуваат во последните 10 години. Ова делумно се должи на подобрувањата во тестирањето и надзорот, но и на промените во сексуалното однесување, при што младите луѓе прават поризични избори, како што е некористењето кондоми.

Бројките, исто така, открија дека инфекциите кај мажите кои имаат секс со мажи сочинуваат повеќе од половина од сите случаи на гонореја и сифилис.

Зголемениот број на случаи на сифилис е поврзан и со зголемување на случаите на конгенитален сифилис, кога инфекцијата се пренесува од бремена мајка на новороденчето. Нетретираните инфекции претставуваат сериозни, опасни по живот ризици, вклучувајќи спонтан абортус, мртвородено дете, предвремено породување и смрт на новороденче.

Ова е „веројатно едно од најзагрижувачките наоди од податоците за 2024 година“, рече Отилија Морд, научен службеник за ХИВ, сексуално преносливи инфекции и вирусен хепатитис во ECDC.

Случаите речиси се дуплираа од 2023 до 2024 година, од 78 случаи на 140, достигнувајќи ја највисоката регистрирана стапка во Европа откако ECDC започна со надзор на сексуално преносливи инфекции.

Кламидијата, иако останува најчеста сексуално пренослива инфекција во регионот, го продолжи својот благ тренд на опаѓање, со над 213.000 потврдени случаи во 2024 година, што е намалување во однос на речиси 231.000 во 2023 година.

ECDC предупредува дека е „итно потребна“ насочена акција за да се спречи понатамошно ширење на овие инфекции. „Без решителна акција, сегашните трендови веројатно ќе продолжат, зголемувајќи ги негативните здравствени последици и проширувајќи ги нееднаквостите во пристапот до здравствена заштита“, пишува во него.