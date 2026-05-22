Поднесени жалби против Meta, TikTok и Google за незаштитување на потрошувачите од финансиски измами
Европската организација на потрошувачи (BEUC), заедно со 30 членки од 27 земји, вчера поднесе жалба до Европската комисија и надлежните национални органи против Meta, TikTok и Google, поради недоволно справување со ширењето на измамнички финансиски реклами на нивните платформи, спротивно на обврските утврдени со Законот за дигитални услуги на ЕУ (DSA), информира Организацијата на потрошувачите на Македонија (ОПМ).
Како што посочуваат од ОПМ, во периодот од декември 2025 до март 2026 година, BEUC и организациите за заштита на потрошувачите од 13 земји пријавиле речиси 900 реклами за кои постои сомнеж дека го прекршуваат законодавството на ЕУ. Од нив, платформите отстраниле 27% врз основа на пријавите, додека 52% биле одбиени или игнорирани. Ова значи дека стотици измамнички финансиски реклами сè уште се активни, достигнувајќи повеќе од 200 милиони европски потрошувачи месечно и создавајќи ризик од значителни финансиски загуби и други штети.
Потрошувачките организации ги повикуваат Европската комисија и националните институции надлежни за дигитални услуги (DSC) да ги истражат мерките што ги преземаат Meta, TikTok и Google за ублажување на системските ризици поврзани со финансиски измами и да обезбедат нивно целосно усогласување со DSA. Во случај на продолжено непочитување, се повикува на изрекување соодветни санкции од страна на Европската комисија.
-Според Законот за дигитални услуги (DSA), Meta, TikTok и Google се должни да имаат ефективни механизми за борба против измамнички реклами и за намалување на ризиците за потрошувачите. За жал, нашето истражување покажува алармантни разлики помеѓу тоа што овие платформи тврдат дека го прават и реалноста што навистина се случува. Всушност, Meta, TikTok и Google не само што не ги отстрануваат измамничките реклами, туку не вложуваат ниту значителни напори кога ќе бидат известени за такви измами. Од суштинско значење е овие платформи да сносат одговорност. Доколку не успеат да се справат со финансиските измами на своите платформи, измамниците ќе продолжат да ги мамат милионите европски потрошувачи секој ден, изложувајќи ги луѓето на ризик од загуби од стотици до илјадници евра – соопшти ОПМ.
Собраните докази од BEUC и нејзните членки организации на потрошувачи, се наведува во соопштението, се надоврзуваат на веќе обемните докази, коишто покажуваат дека овие платформи не се справуваат на задоволителен начин со овие финансиски измамнички реклами.
Потрошувачките организации што учествуваа во собирањето докази беа: Асоциация Активни потребители (Бугарија), Arbeiterkammer (Австрија), ASUFIN (Шпанија) и Federación de Consumidores y Usuarios – CECU (Шпанија), Consumentenbond (Холандија), DECO (Португалија), Federacja Konsumentów (Полска), Forbrugerrådet Tænk (Данска), Qendra Konsumatori shqiptar (Албанија), Que Choisir Ensemble (Франција), Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) (Словачка), Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv (Германија), Zveza Potrošnikov Slovenije – ZPS (Словенија) и BEUC (за Белгија).
Дополнително, следните членки на BEUC ја поддржуваат акцијата: ACR Malta (Малта), Asociatia Pro Consumatori – APC (Романија), Consumatori Italiani per l’Europa (Италија), dTest (Чешка), EKPIZO и KEPKA (Грција), Fédération romande des consommateurs (Швајцарија), Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége – FEOSZ (Унгарија), Forbrukerrådet (Норвешка), Fundacja Konsumentów (Полска), Kypriakos Syndesmos Katanaloton (Кипар), Neytendasamtökin – NS (Исланд), Организација на потрошувачите на Македонија – ОПМ (Македонија), Sveriges Konsumenter (Шведска), Union Luxembourgeoise des Consommateurs – ULC (Луксембург), Unija potrošača Hrvatske (Хрватска) и Vartotojų aljansas (Литванија).