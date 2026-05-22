Вселенското летало „Психе“ сними ретки глетки од Марс на пат кон астероид

Вселенското летало „Психе“ на НАСА, кое е на мисија да пронајде редок метален астероид, неодамна направи стратешки прелет покрај Марс, снимувајќи ретки глетки од Црвената планета.

Вселенското летало се приближи до Марс под голем агол, обезбедувајќи уникатен поглед на планетата во облик на полумесечина. Неговата крајна цел е астероид до кој ќе стигне во 2029 година за да го мапира и да истражи дали некогаш бил јадро на древна протопланета, објавува CNN.

Мисијата „Психе“ започна во октомври 2023 година и патува кон астероидот 16 Психе, кој се наоѓа во надворешниот дел од главниот астероиден појас помеѓу орбитите на Марс и Јупитер. Вселенскиот објект никогаш не е виден одблизу, но набљудувањата со телескопи од Земјата и вселената открија дека има интригантна, рефлектирачка метална површина.

Научниците шпекулираат дека овој голем метален астероид би можел да биде изложеното јадро на ран планетен градежен блок, сличен на највнатрешните слоеви на планети како Земјата, Марс, Меркур и Венера.

Патувањето до астероидот е долго. Вселенското летало ќе помине 3,6 милијарди километри, а неговото пристигнување на неговата дестинација се очекува во 2029 година. За да се заштеди гориво, да се зајакне соларно-електричниот погонски систем и да се прилагоди траекторијата, планерите на мисијата вклучија прелет покрај Марс. Додека вселенското летало минуваше покрај Црвената планета на 15 мај, неговата гравитациона сила дејствуваше како праќка, зголемувајќи ја брзината на вселенското летало и насочувајќи го кон директна патека кон астероидот.

„Потврдивме дека Марс го забрза вселенското летало за околу 1.000 милји на час и ја помести својата орбитална рамнина за околу еден степен во однос на Сонцето“, изјави Дон Хан, менаџер за навигација на мисијата Психе во Лабораторијата за млазен погон на НАСА во Пасадена. „Сега сме на траекторија што ќе нè однесе до астероидот Психе, каде што ќе пристигнеме во летото 2029 година.“

За време на прелетувањето, Психе се приближи на 4.609 километри од површината на Црвената планета. Сите негови научни инструменти и камери беа вклучени, служејќи како проба за пристигнувањето на вселенското летало на астероидот. Сликите донесоа спектакуларни погледи на Марс, покажувајќи уникатни погледи на планетата.

Уникатни погледи на Црвената планета

Во деновите пред неговото најблиско приближување кон Марс, вселенското летало се приближи под голем агол, обезбедувајќи уникатна перспектива на Црвената планета како светла полумесечина.

„Тенката полумесечина при пристигнувањето и погледот на речиси „полн“ Марс по прелетувањето му даваат на нашиот тим за снимање одлични можности за калибрациски набљудувања, како и за едноставно прекрасни слики“, рече Џим Бел, менаџер на системи за снимање на мисијата на Државниот универзитет во Аризона, пред прелетувањето.

Додека се приближуваше Психе, неговите камери снимаа слики дење и ноќе од различни области на планетата, вклучувајќи го нејзиниот јужен поларен регион и прашината што се извива низ кратерите на површината. Според Бел, системите за снимање снимаа илјадници слики. Тој нагласи дека калибрирањето на камерите и инструментите на цел како Марс е клучно за да се обезбеди дека сè ќе функционира како што се очекува во вселенската средина пред да се сретне со метален астероид.

Истражување на древно планетарно јадро

По пристигнувањето на астероидот Психе во август 2029 година, вселенското летало ќе ја промени орбитата за детално да го мапира астероидот.

Доколку инструментите на вселенското летало соберат податоци што сугерираат дека Психе некогаш била метално јадро на древен градежен блок на планетата, астероидот би можел да обезбеди невиден увид во внатрешноста на планети како Марс и Земјата.