Во близина на Фукушима пронајдени „супер свињи“ кои брзо се размножуваат

Според ново истражување кое ги испитува последиците од нуклеарната катастрофа во 2011 година, брзо растечката популација на хибридни, или мутирани, свињи се шири во напуштените области во близина на нуклеарната централа Фукушима Даичи во Јапонија.

Истражувачите од Универзитетот Фукушима и Универзитетот Хиросаки анализирале примероци од ДНК од овие мутирани животни и откриле дека потомството наследило клучни репродуктивни особини на домашните свињи.

Несреќата во Фукушима била предизвикана од силен земјотрес и цунами со јачина од 9,0 степени што ја погодија североисточна Јапонија во март 2011 година.

Катастрофата принудила околу 164.000 жители да ги напуштат областите погодени од зрачењето, оставајќи цели градови празни со години.

За време на хаосот, домашните свињи избегале од фармите и талкале во блиските шуми, каде што почнале да се парат со домашните диви свињи. За разлика од дивите свињи, кои обично се размножуваат еднаш годишно, домашните свињи можат да имаат потомство во текот на целата година. Научниците велат дека овој побрз репродуктивен циклус ѝ овозможил на хибридната популација брзо да се зголеми во напуштената зона погодена од зрачење.

„Иако претходно се претпоставуваше дека вкрстувањето помеѓу дивите домашни свињи и дивите свињи може да придонесе за раст на популацијата, оваа студија покажува дека брзиот репродуктивен циклус на домашните свињи се наследува преку мајчината линија“, вели Шинго Канеко, професор на Универзитетот Фукушима.

Откако жителите го напуштија регионот, дивите свињи брзо се проширија низ празните земјоделски површини и шуми на Фукушима поради недостаток на лов и човечка активност.

Студијата наведува дека вкрстувањето помеѓу дивите и домашните животни е растечки глобален проблем за управување со дивиот свет и зачувување на природата, бидејќи може да ги наруши природните еволутивни процеси.

За подобро да ги разберат хибридните свињи и нивните генетски особини, научниците анализирале митохондријална ДНК пренесена преку мајката, заедно со нуклеарни генетски маркери, кај 191 дива свиња и 10 домашни свињи собрани помеѓу 2015 и 2018 година.

„Претпоставивме дека единствената карактеристика на домашните свињи, имено брзиот репродуктивен циклус во текот на целата година, може да биде клучот“, рече коавторот на студијата, д-р Донован Андерсон, од Универзитетот Хиросаки.

Истражувачите откриле дека хибридните животни покажале пониски нивоа на ДНК на домашни свињи, што укажува дека преку повторени вкрстувања со диви свињи, гените на домашните свињи полека се разредуваат, но дека предноста на брзата репродукција сè уште е задржана.

„Сакаме да нагласиме дека овој механизам веројатно се јавува и во други делови од светот каде што се мешаат дивите домашни свињи и дивите свињи“, додаде генетичарот Донован Андерсон.

Хибридите ја наследиле и способноста на домашните свињи да се размножуваат почесто, што им помага на гените на домашните и дивите свињи да се шират побрзо низ популацијата.

Дивите свињи се сметаат за еден од најдеструктивните инвазивни видови во светот, уништувајќи ги посевите, добитокот и екосистемите. Според Министерството за земјоделство на САД, само во САД се трошат околу 3,4 милијарди долари годишно за да се санира штетата предизвикана од дивите свињи.

Истражувачите велат дека случајот со Фукушима би можел да им помогне на агенциите за диви животни подобро да разберат како се шират хибридните животни и колку брзо нивните популации можат да „експлодираат“ под соодветни услови.

„Со разбирање дека мајчините линии на домашните свињи ја забрзуваат промената на генерациите, властите можат подобро да го предвидат ризикот од експлозија на популацијата“, истакна Шинго Канеко.