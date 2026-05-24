Научниците конечно открија зошто Големата пирамида во Гиза сè уште стои: Античките Египќани смислијле генијален трик

Ако некогаш постоела градба изградена да го издржи тестот на времето, тоа мора да е Големата пирамида во Гиза, величествен споменик на човечката имагинација и амбиција. Откако била изградена за време на Старото кралство на антички Египет, таа цврсто стои и како што минува времето и цивилизациите се издигале и паѓале. Научниците сега открија една од причините за нејзината неверојатна долговечност – таа била дизајнирана и изградена со структурни карактеристики што ѝ помогнале да ја издржи деструктивната енергија на земјотресите, уште од изградбата како гробница на фараонот Кеопс пред околу 4.600 години.

Истражувачите ја процениле нејзината структурна динамика користејќи уреди наречени сеизмометри за да ги евидентираат амбиенталните вибрации – континуираното, суптилно тресење во позадина предизвикано од природни сили и човечка активност – на 37 локации во и околу пирамидата. И покрај нејзината големина и сложеност, пирамидата покажала извонредно хомогена и стабилна структурна реакција на овие вибрации. Пирамидата, која се наоѓа во Гиза, веднаш надвор од египетскиот главен град Каиро, и е изградена од масивни варовнички блокови, има четири страни со димензии од околу 230 метри во основата, а целата структура зафаќа околу 5,3 хектари. Првично била висока околу 147 метри. Природната ерозија со текот на времето и отстранувањето на нејзините мазни надворешни камења, кои се користеле како градежни материјали пред векови, ја оставиле на нејзината сегашна висина од околу 138,5 метри. Таа била највисоката структура во светот околу 3.800 години.

Научниците идентификуваа неколку карактеристики што ја направиле пирамидата отпорна на земјотреси. Таа има исклучително широка основа со низок центар на гравитација, високо симетрична геометрија, постепено намалување на масата кон врвот и софистициран внатрешен дизајн, вклучувајќи внатрешни комори што го пригушуваат засилувањето на вибрациите. Исто така, е изградена на цврста варовничка подлога.

„Овие елементи заедно формираат добро избалансирана, кохерентна структура“, рече сеизмологот Мохамед ЕлГабри од Националниот истражувачки институт за астрономија и геофизика (NRIAG) во Египет, главен автор на студијата објавена во четврток во списанието Scientific Reports.

„Древните египетски градители очигледно имале практично знаење за стабилноста, однесувањето на темелите, распределбата на масата и преносот на оптоварувањето“, рече сеизмологот на NRIAG и главен автор на студијата, Асем Салама.

Истражувачите откриле дека повеќето од вибрациите регистрирани во пирамидата имале фреквенција што сугерира дека механичкиот стрес бил рамномерно распределен низ целата структура.

„Иако би се двоумел да кажам дека тие намерно ја дизајнирале пирамидата да издржи земјотреси, мислам дека развиле архитектонски и геотехнички решенија што природно резултирале со структури со исклучителна долгорочна отпорност“, рече Салама.

Ова е научено со текот на времето, преку обиди и грешки, како што покажуваат некои од несовршените пирамиди што ѝ претходеле на оваа. Истражувачите собрале сеизмички податоци од различни премини и комори изградени во пирамидата, вклучувајќи ја и главната погребна комора наречена Кралска комора, како и од околните карпи и почва. Тие откриле дека засилувањето на вибрациите се зголемувало со висината во пирамидата, што е нормално за високи згради. Сепак, тие забележале намалување на засилувањето во пет специјални комори изградени над Кралската комора, и покрај нивната повисока положба.

„Ова сугерира дека овие комори ефикасно помагаат во дисипацијата на сеизмичката енергија и ја штитат Кралската комора, една од најкритичните области, од прекумерно тресење“, рече ЕлГабри.

Неодамнешните големи земјотреси во регионот ги вклучуваат оние во 1847 и 1992 година. И двата сериозно оштетија илјадници згради, а вториот одзеде повеќе од 560 животи. Пирамидата претрпе само мали штети. Таа е дел од поголем комплекс, заедно со други пирамиди и Големата Сфинга од Гиза, кои привлекуваат мноштво посетители уште од античко време.

„Големата пирамида не е само извонреден инженерски подвиг, туку и длабоко уметничко дело и израз на човечката визија. Нејзината совршена симетрија, монументална скала и елегантни пропорции создаваат безвременска убавина што продолжува да инспирира стравопочит дури и по 4.600 години“, рече ЕлГабри.

„Освен неговата физичка убавина, она што најмногу ме импресионира е неверојатното управување со проекти и организациското мајсторство што го претставува. Изградбата на таков споменик траеше приближно 20 години и бараше одржување на јасна, долгорочна визија, исклучително сложен синџир на снабдување и координација на десетици илјади квалификувани работници, инженери и администратори“, забележа ЕлГабри.

Ова би вклучувало управување со човечки ресурси, обука на специјализирана работна сила, обезбедување стабилно снабдување со храна за работниците и логистика за огромните количини камен.

„Нè потсетува на што е способна човечката цивилизација кога ќе се спојат визијата, науката, организацијата и решителноста“, заклучи ЕлГабри. „Тие навистина изградија“, додаде Салама, „нешто за вечноста“.