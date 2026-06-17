17 јуни во историјата – Статуата на слободата пристигна во Њујорк

На 17 јуни 1885 година, демонтираната Статуа на слободата, подарок на пријателство од народот на Франција за народот на Америка, пристигнува во пристаништето во Њујорк откако беше испратена преку Атлантскиот Океан во 350 индивидуални парчиња спакувани во повеќе од 200 кутии. Статуата од бакар и железо, која беше повторно составена и посветена следната година на церемонија предводена од американскиот претседател Гровер Кливленд, стана позната низ целиот свет како траен симбол на слободата и демократијата.

Наменета да ја одбележи Американската револуција, укинувањето на ропството по Граѓанската војна во САД и еден век пријателство меѓу САД и Франција, статуата е дизајнирана од францускиот скулптор Фредерик-Огист Бартолди (кој ја моделирал по сопствената мајка), со помош на инженерот Густав Ајфел, кој подоцна ја разви иконската кула во Париз што го носи неговото име. Првично било планирано статуата да биде завршена до 1876 година, 100-годишнината од Декларацијата за независност на Америка; Сепак, напорите за собирање средства, кои вклучуваа аукции, лотарија и боксерски натпревари, траеја подолго од очекуваното, и во Европа и во САД, каде што требаше да се финансира и изгради постаментот на статуата. Само статуата ги чинеше Французите околу 250.000 долари (повеќе од 5,5 милиони долари во денешни пари).

Конечно завршена во Париз во летото 1884 година, статуата, женска фигура во мантија со крената рака што држи факел, стигна до својот нов дом на островот Бедло во пристаништето во Њујорк на 17 јуни 1885 година. Откако беше повторно склопена, статуата од 990 тони беше официјално посветена на 28 октомври 1886 година од претседателот Кливленд, кој рече: „Нема да заборавиме дека Слободата тука го направи својот дом; ниту нејзиниот избран олтар ќе биде занемарен“. Со висина од 93 метри од темелите на постаментот до врвот на факелот, статуата, наречена „Слобода што го осветлува светот“ од Бартолди, беше повисока од која било градба во Њујорк во тоа време. Статуата првично беше бакарна боја, но со текот на годините помина низ природен процес на промена на бојата наречена патинирање, што ја создаде нејзината сегашна зеленикаво-сина нијанса.

Во 1892 година, островот Елис, сместен во близина на островот Бедло (кој во 1956 година беше преименуван во Остров на слободата), беше отворен како главна имиграциска станица во Америка, а во следните 62 години Лејди Либерти, како што е наречена статуата, ги чуваше повеќе од 12 милиони имигранти кои допловија во пристаништето во Њујорк. Во 1903 година, на внатрешниот ѕид од постаментот беше поставена плоча со натпис „Новиот колос“ од американската поетеса Ема Лазарус, напишана 20 години претходно за собирање средства. Сега познатите зборови на Лазарус, меѓу кои и „Дај ми ги твоите уморни, твоите сиромашни/Твоите збиени маси што копнеат да дишат слободно“, станаа симбол на визијата на Америка за себе како земја на можности за имигрантите.

Околу 60 години откако претседателот Келвин Кулиџ ја прогласи статуата за национален споменик во 1924 година, таа беше подложена на реставрација вредна повеќе милиони долари (што вклучуваше нов факел и пламен покриен со златни листови) и беше повторно осветена од претседателот Роналд Реган на 4 јули 1986 година, на раскошна прослава. По терористичките напади од 11 септември 2001 година, статуата беше затворена; Нејзината основа, постамент и платформа за набљудување беа повторно отворени во 2004 година, додека нејзината круна беше повторно отворена за јавноста на 4 јули 2009 година. (Од безбедносни причини, факелот е затворен за посетители од 1916 година, по инцидентот наречен експлозиите на Црниот Том во кој баржи полни со муниција и железнички вагони на брегот на Џерси Сити, Њу Џерси, беа разнесени од германски агенти, предизвикувајќи штета на блиската статуа.)

Денес, Статуата на слободата е едно од најпознатите обележја на Америка. Со текот на годините, таа беше место на политички собири и протести (од суфражетки до антивоени активисти), беше прикажана во бројни филмови и безброј фотографии и прими милиони посетители од целиот свет.