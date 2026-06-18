Ужасниот сериски убиец доби доживотна казна за ѕверствата стари 30 години. Уби осум жени, му пресуди ДНК од пица

Рекс Хојерман (62), истакнат архитект познат како серискиот убиец од Гилго Бич, е осуден на доживотен затвор во Њујорк за бруталните убиства на осум жени. Тој е осуден на три последователни доживотни казни за убиство од прв степен и уште една казна од 25 години до доживотен затвор за четири обвиненија за убиство од втор степен, објавува Би-Би-Си.

Изрекувањето на пресудата во Њујорк следеше по низа тажни изјави од семејствата на жртвите, кои опишаа како постапките на Хојерман им го промениле животот засекогаш.

Во април, Хојерман призна дека ги давел и врзувал своите жртви пред да ги расфрла нивните останки на оддалечените плажи на Лонг Ајленд. „Ти си одвратен и презрен мал човек, ако воопшто си маж. И ти си кукавица“, му рече судијата Тимоти Мазеи додека ја изрекуваше казната во судницата во Риверхед, Лонг Ајленд. Неговите зборови беа дочекани со громогласен аплауз.

Хојерман се појави на изрекувањето на пресудата во темно одело, сина кошула и сива вратоврска и даде кратка изјава пред пресудата, преземајќи ја одговорноста за своите злосторства. Сепак, тој призна дека во тоа време неговите зборови „не значат ништо“. Кога судијата го праша дали му е жал, тој рече да.

Убиствата се случиле помеѓу 1993 и 2010 година, но случајот е во тек со децении. Хојерман не беше уапсен сè до 2023 година. Тој е оженет, има две деца и живеел со своето семејство во предградието Масапеква Парк. Архитектот беше приведен од полицијата на округот Сафолк, која извршила рација во неговата канцеларија во Мидтаун Менхетен откако го поврзала со убиствата користејќи ДНК од кутија за пица.

Откако првично се изјаснил за невин, Хојрман на крајот признал за убиствата на осум жени – Мелиса Бартелеми (24), Меган Вотерман (22), Амбер Костело (27), Морен Брејнард-Барнс (25), Џесика Тејлор (20), Валери Мек (24), Сандра Костиља (28) и Карен Вергејт (34).

Тој се јавил во семејството на девојката што ја убил

Адвокатот на Хојерман, Мајкл Браун, рече дека по сослушувањето накратко разговарал со својот клиент и дека ќе го посети во затвор. „Од негова перспектива, тој сакал да го поштеди своето семејство од болката на судењето“, рекол Браун.

Сослушувањето започнало со остри изјави од членовите на семејствата на жртвите. Сестрата на Мелиса Бартелеми му ги опишала на судот телефонските повици што Хојерман ги упатил до нејзиното семејство откако ја убил нејзината сестра, детално опишувајќи како дозволил нејзиното тело да скапува и како ја силувал. „Имав 15 години“, рекла таа, пред да му се обрати директно. „Можеш да ме гледаш кога разговарам со тебе. Поминаа 17 години откако последен пат разговаравме“, рече таа. Тоа бил прв пат Хојерман, кој гледал право напред за време на судењето до тој момент, да ја сврти главата кон подиумот. „Работите што би ти ги направил се полоши од сè што ти си направил некому. Зачувај ми место во пеколот затоа што ќе се видиме таму“, му рекла таа.

Хојерман првично беше обвинет за убиства на седум жени, но во април се изјасни за виновен за друго убиство од 1996 година. Иако многу од неговите жртви со години се водеа како исчезнати, случајот излезе на виделина во 2010 година кога истражителите пронајдоа останки од четири лица на околу 400 метри оддалеченост на плажата Гилго.

Цимерката на жртвата даде опис на осомничениот

Се верува дека жртвите на Хојерман биле сексуални работнички во времето на нивната смрт, од кои некои тој ги контактирал преку нивните огласи на Craigslist. Некои од нив имале мали деца, сега возрасни, кои стоеја пред Хојерман на суд. Николет Брејнард-Барнс имала само седум години кога нејзината мајка, Морин, исчезнала. Нејзината ќерка, Меган Вотерман, имала четири години кога било пронајдено телото на нејзината мајка. Деталите за злосторството што ја оставило без мајка ги дознала преку интернет, кога имала девет години. „Се сеќавам како ги прашав моите баба и дедо што значат зборовите ‘проститутка’ и ‘сводник’“, рече таа. Полицијата поминала 13 години истражувајќи ја смртта на осум жени, а еден доказ ги одвел до убиецот за неколку недели.

Случајот почна да се расплетува кога беше откриено дека во 2010 година, цимерката на Амбер Костело дала опис на сомнителен клиент со кој се соочила. Цимерката опишала голем човек сличен кој возел „Шевролет аваланч“ од прва генерација, необично возило како она што го возел Хојерман. Полицијата истражувала и го следела Хојерман со месеци, а конечната потврда дека тој е убиецот од Гилго Бич дојде откако истражителите пронашле кутија за пица што Хојерман ја фрлил во корпа за отпадоци. ДНК-та од пицата се совпаѓала со трагите пронајдени на телата на жртвите.