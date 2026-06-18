Најславното дрво на светот, старо 1.000 години, умре. Тоа е даб од Шервудската Шума

Дабот на мајорот, едно од најстарите, најголемите и најславните антички дрвја во Европа, умре.

Огромното дрво, кое растеше во Шервудската шума во Нотингемшир, Англија, најмалку 1.000 години, не успеа да даде никакви лисја оваа година, откако беше изложено на стрес од серија топли, суви лета.

Илјадници посетители се восхитуваат на дабот секоја година, со неговата голема старост, огромна 11-метарска дебелина и 28-метарска крошна што инспирира шума од фолклор. Иако дабот не би бил шуплив во времето на Робин Худ, се вели дека обезбедил засолниште за разбојникот и неговата банда кога бегале од тиранскиот шериф од Нотингем.

Но, неодамнешните лета – и човечкото восхитување – веројатно го забрзаа природниот крај на долгиот живот на дрвото.

Како и другите древни дабови, дрвото постојано е изложено на стрес од топлината и сушата предизвикана од глобалното затоплување, особено од топлотниот бран во јули 2022 година, кога Велика Британија се загреа под рекордни 40 степени Целзиусови.

Робин Худ пристигна во електрично комбе за импровизиран, неформален погреб покрај дрвото.

Роберт Брекли, едукатор на отворено, кој им ги покажа на илјадници ученици чудата на Дабот на мајорот, облечен во автентични крзна од разбојници со функционален лак и стрела, рече: „Приказните што ни ги даде се наследство. Тоа е најпознатото дрво во светот. Легендата секогаш живее. Се чувствувам тажно, но тоа е минлив момент во времето. Мора да се сетиме како беше и да бидеме воодушевени од него денес“.

Рајан Џексон, неговиот татко, додаде: „Тоа е дел од историјата што умира, но беше стар 1.000 години, не можете да живеете вечно“.

Уште од именувањето на дабот во чест на мајорот Хејман Рук, локален историчар кој го опишал дрвото во 1790 година, тој привлекува обожаватели – денес, 350.000 секоја година. Иако околу дрвото беше поставена заштитна бариера во 1970-те, дабот беше ослабен поради лошото здравје на почвата и набивањето на почвата од посетителите, како и поради улогата на Шервуд во војната како воен логор.

Добронамерните историски интервенции не помогнаа во неговата долговечност. Во 1904 година, биле поставени потпори и метални синџири за да ги потпрат неговите гранки. Во 1960-те, шупливите делови од дрвото биле исполнети со бетон за да го потпрат, додека гранките беа обложени со олово, потоа со фиберглас, па дури и третирани со огноотпорна боја.

Експертите веруваат дека потпорите што продолжиле да ги поддржуваат моќните гранки на дрвото, исто така, го изложиле на оптоварување. Оставени сами, древните дабови ги отфрлаат своите гранки и „растат надолу“, повлекувајќи се во своето стебло и со тоа барајќи помалку вода и хранливи материи како што стареат.