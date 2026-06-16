Каде се воопшто Зеленортските Острови?

Зеленортските Острови ја направија најголемата сензација досега на овогодинешното Светско првенство. Африканската островска земја со 490 илјади жители и дебитант на Светското првенство одигра 0:0 со Шпанија, актуелниот шампион на Европа. Херој на натпреварот беше 40-годишниот голман Возиња, кој ја задржа својата мрежа недопрена со неколку клучни одбрани. За дебитантот на Светското првенство, ова е историски резултат што покажува дека нема да бидат лесен противник за никого во групата.

Каде се всушност Зеленортските Острови?

Зеленортските Острови (или на португалски Кабо Верде – República de Cabo Verde) или Република Зелено’ртски Острови, е архипелаг, островска земја која се наоѓа во Атлантскиот Океан, на околу 570 километри од северозападниот брег на Африка. Земјата се состои од десет вулкански острови и неколку помали островчиња.

И покрај близината на африканскиот континент, од кој е одделен со Атлантикот, островите од Капо Верде развија уникатен идентитет, проткаен со африкански и европски влијанија. Главниот град Праја, на островот Сантијаго, е политички и економски центар на земјата.

Потекло на името

Името на земјата потекнува од португалските истражувачи кои го нарекле блискиот полуостров Кап-Верт на брегот на денешен Сенегал „Кабо Верде“, што на португалски значи „зелен рт“. Интересно е тоа што самите острови, поради нивната сува клима, не се особено зелени.

Во последниве години, владата ја охрабруваше меѓународната комуникација да го користи официјалното име Кабо Верде, иако во англиското говорно подрачје називот „Капо Верде“ сè уште се користи нашироко.

Географска локација и јазик

Островите на Капо Верде се наоѓаат во централниот дел на Атлантскиот Океан, помеѓу африканскиот и американскиот континент. Растојанието од Мајами, Флорида е приближно 3.700 километри, но точното растојание зависи од тоа за кој остров и град во САД се работи.

Официјален јазик е португалскиот, што е наследство од вековното португалско колонијално владеење. Се користи во администрацијата, образованието, медиумите и официјалните документи. Меѓутоа, во секојдневниот живот најчесто се зборува Зеленортски креол, локално познат како Криолу. Тоа е креолски јазик кој го комбинира португалскиот речник со африканските лингвистички влијанија и има неколку регионални варијации низ архипелагот.

Независна и стабилна демократија

Зеленортските Острови се независна и суверена држава. Тие добија независност од Португалија на 5 јули 1975 година, по повеќе од 500 години колонијално владеење. Денес, Капо Верде е демократска република со своја влада, устав и претседател. Се смета за една од најстабилните демократии во Африка и е членка на Обединетите нации, Африканската унија и неколку други меѓународни организации.

Поврзаност со епидемијата на хантавирус

Земјата се најде во меѓународното внимание во мај оваа година, кога брод за крстарење закотвен во близина на архипелагот беше поврзан со ретка појава на хантавирус. Неколку патници развиле тешки симптоми, што ги натера здравствените власти да започнат истрага за спречување на ширењето на болеста. Епидемијата не беше поврзана со самите острови, а Светската здравствена организација (СЗО) потврди дека нема докази за ширење на вирусот во земјата.

Историски пласман на Светско првенство

Фудбалската репрезентација на Зеленортските острови се квалификуваше за Светското првенство во 2026 година, што е нејзино прво појавување на ова натпреварување. „Сините ајкули“, како што ги нарекуваат, го освоија првото место во својата квалификациска група пред Камерун, Либија, Ангола, Маурициус и Есватини. Во десет натпревари победија седум, два ремизираа и еден загубија.

За време на квалификациите остварија клучни победи над Камерун, Либија, Ангола, Маурициус и Есватини (порано Свазиленд), а единствениот пораз им беше на гостувањето кај Камерун во јуни 2024. Со победата од 3:0 над Есватини во последниот натпревар „сините ајкули“ го потврдија историскиот успех и обезбедија пласман на најголемата фудбалска сцена во светот.

Архипелаг на контрасти

Капо Верде се состои од десет острови, од кои девет се населени, а нивната вкупна површина е само малку поголема од Истра во Хрватска.

Островите драматично се разликуваат: Сал, Боа Виста и Мајо се рамни, суви и покриени со златен песок донесен од ветерот од Сахара, додека Фого и Сантијаго нудат надреални вулкански пејзажи.

Најголемиот остров е Сантијаго, каде што се наоѓа главниот град Праја. Санто Антао е најзелениот и најпланинскиот, познат по производството на локалниот алкохолен пијалок „грог“ направен од шеќерна трска.

Сао Висенте се смета за културно срце на архипелагот, дом на бројни музичари и писатели, додека малата Брава е позната како „остров на цвеќињата“. Најмалиот остров, Санта Лузија, е ненаселен речиси два века и сега е природен резерват, достапен само со приватен рибарски брод.

Од сол и вулкани до ветер и сонце

Економијата на островите отсекогаш зависела од она што природата го нуди. Островот Сал, чие име значи „сол“, некогаш бил центар за рударство на сол, а денес напуштените рудници во кратерот на вулканот Педра де Луме се туристичка атракција. Водата во езерото таму е 26 пати посолена од морето, што им овозможува на посетителите да пловат без напор – еден вид атлантски одговор на Мртвото Море.

На островот Фого, богатата вулканска почва е идеална за одгледување кафе и грозје. Поради климатските промени и недостатокот на обработливо земјиште, земјата увезува околу 90% од својата храна, но во исто време има амбициозен план да стане лидер во обновливата енергија, со цел речиси 100% од својата енергија да доаѓа од чисти извори до 2040 година.

До доаѓањето на Португалците во 1462 година, архипелагот бил ненаселен. Набрзо стана клучен центар за атлантската трговија со робови, а Рибеира Гранде (сега Сидаде Велха) на островот Сантијаго стана првиот европски град изграден во тропските предели.

Денес, Сидаде Велха е единственото место во земјата кое е наведено на листата на УНЕСКО и некогаш било место на истражувачи како Кристофер Колумбо и Васко де Гама. Посетителите можат да ја истражат тврдината Сао Филипе и остатоците од манастир, како и да шетаат по Руа Банана, една од најстарите улици во градот.

Сината боја на националното знаме го симболизира океанот и небото, белите и црвените ленти го претставуваат патот на градењето на нацијата, а десетте жолти ѕвезди ги претставуваат десетте острови.

Музика, дијаспора и стабилност

Денес, на островите живеат нешто повеќе од половина милион луѓе, но се проценува дека поголема дијаспора од Зеленортските Острови живее во странство, главно во Соединетите Американски Држави и Европа. Тешките суши во текот на 20 век предизвикаа масовна емиграција, а дознаките испратени дома од дијаспората се клучен извор на приход за економијата.

Капеверданците се познати по својата музикалност, добро изразена преку популарни манифестации како што е Карневалот во Миндело. Музиката од Зеленортските острови вклучува „африкански, португалски и бразилски влијанија“. Националната музика е морна, меланхолична и лирска форма на песна што обично се пее на креолски јазик од Капе Верде. Сезарија Евора e најпознатата пејачка од Капе Верде во светот, позната како „боса дива“, бидејќи сакаше да настапува боса на сцената. Таа беше нарекувана и „Кралицата на Морна“.

Друг голем претставник на традиционалната музика од Капо Верде беше Антонио Висенте Лопес, попознат како Травадиња, и Илдо Лобо, кој почина во 2004 година. Куќата на културата во центарот на градот Праја се нарекува Куќа на културата Илдо Лобо во негова чест.

Рај за желки, китови и сурфери

Покрај неговото културно и историско богатство, Зеленортските Острови се исто така рај за бројни животински видови. Плажите на островот Боа Виста се третото најважно место за гнездење на карета желките во светот, а од јули до септември е можно да се биде сведок на положување јајца.

Во март и април, водите околу островите стануваат место за размножување на грбавите китови. Благодарение на постојаните и силни ветрови, островите Сал и Боа Виста станаа мека за кајтсурфери и виндсурфери, а се и дом на светски првенства. Иако локалната валута е ескудо, еврото е широко прифатено.