Макрон им даде персонализирани велосипеди на Трамп и другите лидери на Г7

Францускиот претседател Емануел Макрон им даде велосипеди на Доналд Трамп и на секој од другите лидери на Г7 на самитот во Евијан.

„Сите седум шефови на држави ќе добијат персонализиран велосипед“, рече претседателот на Меѓународниот велосипедистички сојуз, Дејвид Лапартиен.

Подароците се наменети за промоција на Светското првенство во велосипедизам закажано следната година во Француските Алпи. Лапартиен објави слики на Икс од белите велосипеди на кои е поставено знамето на секоја од земјите на Г7 под гиданот.

Трамп, кој наполни 80 години во неделата, не е познат по тоа што вози велосипед и се шегуваше дека прави минимални вежби покрај редовните голф излети.