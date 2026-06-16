Макрон им даде персонализирани велосипеди на Трамп и другите лидери на Г7

16/06/2026 15:35

Францускиот претседател Емануел Макрон им даде велосипеди на Доналд Трамп и на секој од другите лидери на Г7 на самитот во Евијан.

„Сите седум шефови на држави ќе добијат персонализиран велосипед“, рече претседателот на Меѓународниот велосипедистички сојуз, Дејвид Лапартиен.

Подароците се наменети за промоција на Светското првенство во велосипедизам закажано следната година во Француските Алпи. Лапартиен објави слики на Икс од белите велосипеди на кои е поставено знамето на секоја од земјите на Г7 под гиданот.

Трамп, кој наполни 80 години во неделата, не е познат по тоа што вози велосипед и се шегуваше дека прави минимални вежби покрај редовните голф излети.

Поврзани содржини

Каде се воопшто Зеленортските Острови?
Британскиот принц Џорџ ќе учи во престижниот колеџ Итон
Цел свет ја слуша „I Am From Bosnia, Take Me to America“: Еве како „Дубиоза колектив“ стана глобален феномен (Видео)
15 јуни во историјата – Кралот Џон го стави својот печат на Магна Карта
Проектот „Ноќни музеи“ повторно ги отвора вратите на културното наследство на Турција по зајдисонце
Центарот за одговор на сајбер инциденти MKD-GOV-CSIRT стана полноправна членка на FIRST
14 јуни во историјата – Германските војски влегоа во Париз
По Париз и Мадрид, и Брисел ги укинува електричните тротинети за изнајмување

Најчитани