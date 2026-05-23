Мегаракетата „Старшип“ на „Спејс икс“ постигна мешан успех во дебитантскиот тест лет

Првото лансирање на зголемениот V3 на Starship беше драматично балансирање на победи и порази, пишуваат светските медиуми.

Мисијата донесе ролеркостер од подеми и падови по полетувањето од лансирните објекти Starbase на SpaceX на најјужниот врв на Тексас. По полетувањето, мегаракетата се вивна над Мексиканскиот Залив, а горниот вселенски брод Starship, или „брод“, се распрсна во Индискиот Океан околу еден час подоцна и покрај проблемот со моторот што постојано се закануваше да го уништи.

Не се појавија проблеми за време на одбројувањето, за разлика од обидот за лансирање во четврток, а Starship се крена директно на врвот од прозорецот, сите 33 негови мотори Raptor се активираа. Откако достигна орбитална траекторија што беше „во рамките на границите“, Starship успеа да распореди серија од 22 лажни сателити, од кои два беа опремени со камери за да го набљудуваат топлинскиот штит на Starship – снимајќи зачудувачки снимки во процесот.

Но, Суперхевиот бустер не заврши целосно согорување на „повратното засилување“, што му овозможува на бустерот да изврши контролирано слетување, или во овој случај, контролирано спуштање. И само пет од шесте мотори на вселенското летало „Старшип“ се запалија, што го спречи да се качи на вистинската орбитална патека, иако траекторијата остана „во границите“ за да остане на суборбитален лет. Проблемот го спречи тимот да се обиде повторно да ги запали моторите во вселената пред спуштањето.

И покрај проблемите, и тоа што само два од неговите три мотори беа вклучени за слетување, повторното влегување и спуштањето беа непречени, а „Старшип“ изврши контролирано слетување во Индискиот Океан пред огнен финиш под овации од вработените во „Спејс икс“.