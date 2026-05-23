23 мај во историјата – Се cамоуби шефот на СС групите, Хајнрих Химлер

23/05/2026 08:10

 

На 23 мај 1945 година, Хајнрих Химлер, началник на СС, помошник-началник на Гестапо и архитект на програмата на Хитлер за истребување на европските Евреи, умира со самоубиство еден ден откако бил уапсен од Британците.

Како шеф на Waffen-Schutzstaffel (воениот огранок на Нацистичката партија) и помошник началникот на Гестапо (тајната полиција), Химлер со текот на времето успеа да ја консолидира својата контрола над сите полициски сили на Рајхот. Моќта што тој на крајот ја поседуваше беше ривалска на онаа на германската армија; исто така, се покажа многу ефикасен во елиминирање на секакво противење на Хитлер и партијата, како и во спроведувањето на Фиреровото „конечно решение“. Химлер беше тој што го организираше создавањето логори на смртта низ Источна Европа и поробени работници.

Мегаломанијата на Химлер, која вклучуваше план да им се предаде на западните сојузници доцна во војната со цел непречено да ја продолжи борбата против Русија, предизвика Хитлер да му ги одземе сите функции и да нареди негово апсење. Химлер се обиде да избега од Германија преправен како војник, но беше фатен од Британците. Еден ден подоцна голтна капсула со цијанид.

Химлер е портретиран во многу филмови, вклучувајќи го и „Орелот слета“, со Доналд Плезенс како Химлер.

Поврзани содржини

Мегаракетата „Старшип“ на „Спејс икс“ постигна мешан успех во дебитантскиот тест лет
Рекордни 274 алпинисти се искачија на Монт Еверест за еден ден
Во близина на Фукушима пронајдени „супер свињи“ кои брзо се размножуваат
Oвој хечбек може да го купите за 4.100 евра
Поднесени жалби против Meta, TikTok и Google за незаштитување на потрошувачите од финансиски измами
Вселенското летало „Психе“ сними ретки глетки од Марс на пат кон астероид
Ванеса Трамп сподели дека има рак на дојка
Објавени документи за принцот Ендру. Покојната кралица имаше посебна желба

Најчитани