Кина успешно го лансираше вселенскиот брод со екипаж „Шенџоу-23“, означувајќи нов чекор во проширувањето на вселенската програма на Кина и истражувањето на долгорочните човечки вселенски летови.

Вселенскиот брод беше лансиран од Центарот за лансирање сателити „Џиукван“ во северозападна Кина, објавија кинеските државни медиуми.

Мисијата ја водат астронаутите Жу Јангжу, Жанг Жијуан и Ли Џиајинг, а Жу е командант на мисијата.

Кинеските власти соопштија дека еден од астронаутите е од Хонг Конг, што го прави првиот астронаут од полуавтономниот регион што учествува во кинеска вселенска мисија со екипаж.

Една година во орбитата

Главната цел на мисијата е да спроведе едногодишен експеримент во орбитата со еден член на екипажот за да ги проучи физичките и психолошките ефекти од долгорочното патување во вселената.

May 24, 2026

Кинеските власти велат дека резултатите ќе помогнат во развојот на здравствената заштита на астронаутите, системите за поддршка на животот и планирањето на идните мисии за истражување на длабоката вселена.

Мисијата, исто така, ќе спроведе серија научни експерименти и технолошки тестови на вселенската станица Тиангонг, вклучувајќи ја и првата иницијатива на Кина за истражување на човечкото тело во вселената.

Тиангонг клучен за плановите на Кина

Мисијата Шенжоу-23 доаѓа во време кога сегашниот екипаж на Тиангонг се подготвува да биде испразнет по повеќе од 200 дена во орбитата, приближувајќи се до националниот рекорд на Кина за континуирани вселенски летови со екипаж.

Кина брзо ја проширува својата вселенска програма во последниве години и ја гледа вселенската станица Тиангонг како клучна платформа за идно истражување на Месечината и длабоката вселена.