Свадбата на Доналд Трамп помладиот може да биде одложена поради војната

Плановите за свадба на Доналд Трамп помладиот може да се соочат со долго одложување. Инсајдери тврдат дека тој и неговата свршеница, Бетина Андерсон, може да ја одложат својата претстојна свадба додека не се смири тековната војна во Иран.

Во разговор со Дејли меил, инсајдери тврдат дека церемонијата не е поврзана со тековниот конфликт, кој сè уште не е решен.

„Тие ќе имаат прослава во одредено време, во Белата куќа“, тврди извор од „внатрешниот круг“. „Но, знаете дека чекаат вистински момент поради она што се случува во светот. Тие сакаат да чекаат додека тоа не се смири“, додадоа тие.

Како одговор на прашањето дали проблемот е поврзан конкретно со тековната војна во Иран, инсајдер рече: „Тоа е она што верувам дека се случува“.

Советникот продолжи: „Тие чекаат и затоа можеби ќе имаат многу, многу интимна, екстремно интимна прослава во Белата куќа, само со членови на семејството“. Лицето додаде: „Но сепак, кога е соодветно. А во моментов не е соодветно. Ако сè се среди, и е добро време да се направи тоа. Но, не сега“.

Трамп помладиот и Андерсон се свршија во декември 2025 година. Неодамна, припадничката на високото општество од Палм Бич организираше раскошен ручек во Мар-а-Лаго овој месец. На настанот со тема „Волшебната градина“ присуствуваа Иванка Трамп, Тифани Трамп, Лара Трамп, Арабела Кушнер и други. Сепак, претседателот Трамп и првата дама Меланија Трамп го прескокнаа ручекот.

Бидејќи датумот на венчавката на Трамп помладиот и Андерсон останува неизвесен, извори претходно му кажаа на „Пипл“ дека двојката може да се одлучи за венчавка во Белата куќа. „Ова би ги подготвило за идните политички улоги, без разлика дали Дон помладиот ќе се бори за претседателската функција или за нешто друго“, изјави инсајдер.

Доналд Трамп помладиот претходно беше 12 години во брак со поранешната сопруга Ванеса Трамп, пред таа да поднесе барање за развод во 2018 година. Тие имаат пет деца: Каи, 18, Доналд III, 16, Тристан, 14, Спенсер, 13 и Клое, 11. Ванеса сега е во врска со славниот голфер Тајгер Вудс.

Во 2018 година, Доналд Џуниор почна да се забавува со Кимберли Гилфојл, која претходно беше во брак со Гевин Њусом, идниот гувернер на Калифорнија. Тие се свршија во 2020 година. И покрај тоа што никогаш официјално не објавија дека се разделиле, PEOPLE дозна во декември 2024 година дека тој и Андерсон се забавувале околу шест месеци.

Доналд Џуниор и Андерсон за прв пат беа видени на ручек во август 2024 година, според фотографиите добиени од Дејли Мејл. Во тоа време, тој сè уште беше свршен со Гилфојл.

Во септември 2024 година, извори му кажаа на PEOPLE дека Трамп и Гилфојл наводно поминувале некое време разделени, и дека наводно се разделиле во декември 2024 година. Набргу потоа, Трамп ја номинираше Гилфојл за амбасадор на САД во Грција. (Сенатот ја потврди номинацијата на Гилфојл во септември.)