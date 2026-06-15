Суспендиран тинк-тенкот на Орбан во Брисел

Десничарски тинк-тенк со врски со поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан е суспендиран од базата на податоци на ЕУ за лобисти и кампањски групи, откако беше обвинет дека не открил финансиски информации, вклучително и изворите на финансирање.

Во е-пошта испратена до групата од секретаријатот на Регистарот за транспарентност на ЕУ, која ја виде „Политико“, надзорниот орган потврди дека МЦЦ „Брисел“ е суспендиран од регистарот.

Одлуката „може да ве лиши од можноста да… имате одредени состаноци во институциите на ЕУ“.

Бришењето од базата на податоци за лобирање може да значи дека повеќе нема да имате право да учествувате во експертски групи свикани од Европската комисија за да дискутираат за клучни досиеја или на комисиски расправи што ги одржува Европскиот парламент, се додава во пораката.

Суспензијата од Регистарот за транспарентност доаѓа откако Опсерваторијата за корпоративна Европа поднесе жалба во која се тврди дека МЦЦ „Брисел“ не ги открил изворите на финансирање. Исто така, го обвини тинк-тенкот за „ширење пропаганда на режимот на Орбан“.

Основан во 2022 година, MЦЦ „Брисел“ доби повеќе од 6 милиони евра во 2024 година според обелоденувањето на финансирањето „за да ги запознае и влијае врз европските креатори на политики со својот посебен пристап кон политичките, социо-економските и културните прашања на нашето време“. Речиси целото тоа финансирање дојде од образовната институција „Матијас Корвинус Колегиум“ со седиште во Будимпешта, контролирана од блиски политички сојузници на Орбан.

Во соопштението, основачот и извршен директор на MЦЦ „Брисел“, Франк Фуреди, рече дека „се соочивме со немилосрдни обиди за маргинализирање, изолирање и замолчување на нашата работа затоа што ги предизвикуваме преовладувачките ортодокси“. Групата се опишува себеси како зазема критички став кон политиката на ЕУ за климатските промени и минатата година беше домаќин на настан во парламентот насловен како „Заканата од транс-идеологијата“, чиј домаќин беше европратеникот од Фидес, Андраш Ласло.

Регистарот на транспарентност води список на повеќе од 17.500 организации кои водат кампањи и лобираат за политиката на ЕУ, обврзувајќи ги редовно да објавуваат финансиски информации и да се придржуваат до кодекс на однесување.

MЦЦ „Брисел“ соопшти дека „веднаш ќе ја оспори одлуката преку сите достапни механизми за жалба“.