Супер куп на УЕФА: Тотенхем имаше се против европскиот првак ПСЖ, на крајот изгуби

13/08/2025 23:27

Европскиот шампион ПСЖ го освои Супер купот на УЕФА откако вечерва во Удине по изведување на пенали го совлада освојувачот на Лига Европа Тотенхем. Во регуларниот дел натпреварот заврши 2:2, а по изведувањето на пенали 4:3 за екипата од Париз.

Премирлигашот поведе во финишот на првото полувреме со голот на Мики Ван де Вен во 39.минута, а на почетокот на вториот дел екипата од Лондон го зголеми водството на 2:0 стрелец на голот беше Кристијан Ромеро.

Неизвесност во завршницата донесе Канг Ин Ли со голот во 85.минута, а голот за изедначување (2:2) го постигна Гонзало Рамош во 90+4 минута.

Поврзани содржини

Македонските одбојкари пропуштија да освојат сет во дуелот со Грција
Барселона потпиша со џин од 210 сантиметри: Има само 13 години, но веќе е чудо од играч
Одбојкарите вечерва во Атина ќе ги измерат силите со Грција
Нејмар доби второ дете со манекенката: Ја изневери 92 пати, но таа му прости
Одредени се сите парови за плејофот во Лигата на шампионите
Енрике прогласен за најдобар тренер во Европа во изборот на ЕСПН
Моника Селеш објави дека ја има невролошката болест мијастенија гравис
Сабаленка постави рекорд во Опен ерата за најмногу освоени тај-брејкови во една сезона

Најчитани