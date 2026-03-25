Судскиот совет ја предлага Мери Дика-Георгиевска за судија на Уставниот суд

25/03/2026 15:25
 
Судскиот совет ја предлага Мери Дика-Георгиевска, судија на Апелацискиот суд, за судија на Уставниот суд. На денешната седница 10 членови на Судскиот совет гласаа „за“, еден беше против, а судијката Антоанета Димовска се иззеде од точката на дневен ред.
 
Судиите, членови на Судскиот совет, кои ја поддржаа кандидатурата на Дика-Георгиевска, истакнаа дека таа ги исполнува сите услови за уставен судија, дека станува збор за професионалец кој има познавање на судовите од прв степен до највисоките судови, има личен и професионален интегритет, долгогодишно искуство, а дала и придонес за развојот на стручната и теоретската мисла и на правниот систем.
 

Судијката Елизабета Дуковска, која повторно се кандидираше за уставен судија, не ја доби поддршката од членовите на Судскиот совет, поради недоволен број години работно искуство, а една од забелешките се однесуваше и за придонесот за развојот на стручната и теоретската мисла и на правниот систем во последните години.

Уставниот суд го сочинуваат девет судии. Претседателот го избира Судот од редот на судиите за време од три години, без право на повторен избор. Судиите ги избира Собранието за време од девет години без право на повторен избор. Судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнати правници.

Забрчанец го оцени Славески како нервозен партиски инфлуенсер
Во општинскиот регистар дискотеката „Пулс“ не постоела, уплатите за лиценца ги вршеле „Класик ДМ“ и „ММММ“
Општините немаат документи усогласени со националната антикорупциска рамка
Сопругата на премиерот на самит во Вашингтон што го организира Меланија Трамп
Наместо да одговори на прашање, Славески го нападна и омаловажи новинарот на Канал 5, оценува ЗНМ
Почна судењето за злоупотребата на ИПАРД фондовите
Ангелов: Поподготвени влегуваме во сезоната на пожари, поучени од минатото
На 29 март 2026 започнува летното сметање на времето

