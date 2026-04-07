Судски совет со апел до медиумите да не ги таргетираат судиите

Судскиот совет упатува јавен апел до новинарите и медиумите на избегнување на неосновано именување и таргетирање на судии бидејќи личното посочување на судии без јасен и оправдан јавен интерес може да доведе до притисок и нарушување на нивната независност, се вели во соопштението од Судскиот совет.

До Судскиот совет во изминатиот период стигнува информации за новинарски текстови и објави во кои се именуваат конкретни судии и се посочуваат конкретни судски предмети што се во тек, при што не е јасно утврден јавниот интерес, особено кога станува збор за спорови помеѓу приватни субјекти. Во вакви случаи постои оправдан страв дека единствената цел на ваквото известување може да биде создавање притисок врз судијата или судиите кои постапуваат по предметот во различни фази од постапката.

Истовремено, сведоци сме на известување за судски предмети и постапки кои будат огромен јавен интерес, па Судскиот совет ја потсетува јавноста и медиумите дека известувањето за судски постапки е од исклучително значење за транспарентноста и довербата во правосудниот систем, но дека истовремено, тоа мора да се врши со почитување на професионалните стандарди утврдени во Кодексот на новинарите на Македонија, како и согласно Насоките за етичко известување на онлајн медиумите.

Апелираме на избегнување на неосновано именување и таргетирање на судии бидејќи личното посочување на судии без јасен и оправдан јавен интерес може да доведе до притисок и нарушување на нивната независност. Исто така, апелираме на разграничување меѓу јавен интерес и сензационализам особено во онлајн медиумите, каде брзината на објавување не смее да биде на сметка на точноста и етичноста.

Судскиот совет повикува на одговорност во дигиталниот простор особено од страна на онлајн медиумите. Насловите, коментарите и споделувањата на социјалните мрежи не смеат да создаваат дополнителен притисок врз судот или да ја доведуваат јавноста во заблуда. Притоа, потсетуваме и на праксата на Европскиот суд за човекови права по однос на одговорноста за коментари на објавите кои поттикнуваат говор на омраза.

Судскиот совет нагласува дека слободата на изразување, истражувачкото новинарство и критичкото известување се темелни вредности на едно демократско општество и тие имаат наша целосна поддршка. Токму затоа, од особена важност е тие да се практикуваат во рамки на професионалните стандарди, со цел да се зачува рамнотежата помеѓу транспарентноста и правото на фер и независно судење. Само преку заемна почит и професионален пристап можеме да придонесеме кон зајакнување на довербата на граѓаните во правосудниот систем и во медиумите.