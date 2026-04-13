Судија ја отфрли тужбата за клевата од 10 милијарди долари на Трамп против „Волстрит џорнал“

Федерален судија ја отфрли тужбата за клевета од 10 милијарди долари на американскиот претседател Доналд Трамп против „Волстрит џорнал“ и Руперт Мердок во понеделникот поради сторија за неговите врски со Џефри Епштајн.

Американскиот окружен судија Дарин Гејлс во Флорида напиша во наредбата дека Трамп не успеал да го изнесе аргументот дека статијата е објавена со намера да биде злонамерна, но му даде можност на претседателот да поднесе изменета тужба.

Во објава на социјалните мрежи неколку часа по пресудата, Трамп рече дека одлуката „не е прекин“, туку „предложено повторно поднесување“ на неговиот „моќен случај“, за кој Трамп рече дека ќе биде направен „на или пред 27 април“.

Трамп ја поднесе тужбата во јули, по ветувањето дека ќе го тужи весникот речиси веднаш откако тој стави нов фокус на неговата добро документирана врска со Епштајн со објавување на статија во која се опишува сексуално сугестивно писмо за кое весникот вели дека го носел потписот на Трамп и било вклучено во албум од 2003 година составен за 50-от роденден на Епштајн.

Писмото потоа беше јавно објавено од Конгресот, кој побара судски налог за записите од имотот на Епштајн. Трамп негираше дека го напишал, нарекувајќи ја приказната „лажна, злонамерна и клеветничка“.

Адвокатите на весникот и на Мердок побараа од Гејлс да пресуди дека изјавите во статијата се вистинити и затоа не можат да бидат клеветнички, но судијата напиша дека „дали претседателот Трамп бил автор на писмото или пријател на Епштајн се фактички прашања што не можат да се утврдат во оваа фаза од судскиот спор“, напиша Гејлс.

Пресудата претставува уште еден удар во напорите на администрацијата на Трамп да се справи со последиците од објавувањето на досиејата на Епштајн и обидите на претседателот да го искористи правниот систем за да ги смири извештаите што ги смета за критични кон него. (АП)