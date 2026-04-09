Судењето на Бенјамин Нетанјаху за корупција ќе продолжи во недела

Судењето на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ќе продолжи во недела по неколку недели работење под вонредни ограничувања поради војната со Иран.

Во соопштението на судот се вели дека следното рочиште е закажано за 9:30 часот наутро во Окружниот суд во Ерусалим за сведочење на сведоците на одбраната, објави „Џерусалем пост“.

Во известувањето се вели и дека со укинувањето на вонредната состојба, сите рочишта ќе продолжат во нивниот вообичаен формат.

По избувнувањето на војната на 28 февруари, Министерството за правда ги стави судовите под „специјална вонредна состојба“ што ги ограничува редовните постапки и дозволува да се одвиваат само итни случаи, а специјалниот режим останува на сила до четврток.

Нетанјаху беше обвинет во 2019 година и почна да сведочи во декември 2024 година, станувајќи првиот актуелен израелски премиер што сведочеше како обвинет за кривично дело.

Обвинителите започнаа со вкрстено испрашување на Нетанјаху во јули 2025 година по месеци директно испрашување од страна на одбраната.

Постапката се фокусира на Случајот 4000, аферата Безек-Вала, кој се смета за најсериозен од трите случаи бидејќи вклучува обвинение за поткуп.

Во тој случај, обвинителите тврдат дека израелскиот премиер донел регулаторни одлуки во корист на Безек додека бил министер за комуникации во замена за известување за новинскиот портал Вала, кој го води Шаул Елович, обвинение кое Нетанјаху го негира.

Сослушувањето оваа недела не означува нова фаза, туку продолжување на судењето по паузата поради војната.

Еден од најзначајните кривични случаи во Израел повторно го привлекува вниманието на јавноста откако судењето постојано беше прекинувано од војна и политички кризи.